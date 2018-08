Llarena, o la dignidad de todos La guerra por mi cuenta Ante la burda maniobra de Puigdemont no cabe sino un apoyo sin fisuras al juez Llarena CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 29 agosto 2018, 09:29

No quisiera ponerme demasiado solemne, pero creo que de cuando en cuando la Historia nos aboca a situaciones en las que la dignidad de todo un pueblo acaba descansando sobre los hombros de un solo individuo. Momentos en los que todos los demás huyen de sus responsabilidades -o, peor todavía, se alían con la iniquidad- y abdican en uno solo la tarea de preservar la dignidad de todos. Y tengo para mí que esa es hoy la situación de nuestro país, y que ese hombre de cuyo sentido del deber depende que los españoles podamos andar por la calle con la frente alta no es otro que el Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La dignidad de este país lleva descansando sobre los bien anchos hombros del juez Llarena desde que éste decidió poner en marcha las acciones legales que el ordenamiento jurídico le obligaba a acometer para pararles los pies a los promotores del procés, mientras Rajoy y Soraya se obstinaban en posponer cuanto fuera posible la asunción de sus responsabilidades políticas argumentando que para parar el golpe que se avecinaba bastaría con aplicar la ley, y los analistas bienpensantes seguían estúpidamente abogando por el diálogo frente a quienes ya habían dejado claro que sus alternativas eran «referéndum o referéndum».

La dignidad de este país siguió descansando sobre el buen hacer del juez Llarena cuando, a medida que avanzó su instrucción penal y, sobre todo, a partir del momento en que ésta se tradujo en el ingreso en prisión de los responsables últimos del golpe del 1-O, el juez -y su esposa, su casa veraniega y hasta sus amigos- se convirtieron en el blanco de todas las infamias imaginables y de todos los escraches practicables, a manos de unos fanáticos cada vez más crecidos en su voluntad de hacer daño.

Y en estos momentos la dignidad de este país sigue dependiendo de la capacidad del juez Llarena de zafarse, sin que ni siquiera un pelo de su cabeza le sea rozado, de la burda maniobra judicial emprendida por Carles Puigdemont -a falta ya de otro título, 'el payés errante'- a fin de exigirle responsabilidades ante los tribunales belgas por sus acciones como juez en España. Siquiera sea porque encausándole a él se está encausando a todo nuestro sistema institucional, y porque con su más que improbable condena no se persigue sino la criminalización de nuestra democracia.

Es por ello que ante las estrategias de quienes, no atreviéndose a desafiar frontalmente las leyes del Estado, optan por atacar por la espalda a sus mejores servidores, la respuesta de nuestras instituciones -judiciales, ejecutivas y, ¿por qué no? legislativas- no puede ser otra que la de un apoyo sin fisuras, por todos los medios disponibles y en todos los ámbitos pertinentes. So pena de que hayamos de constatar que la Historia también nos puede abocar a situaciones en las que un mal gobernante sea el responsable de la vergüenza de todo un pueblo.