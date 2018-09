Sorprende la distinta visión de un mismo hecho objetivo cuando interviene la subjetividad personal, la percepción y valorización parcial sobre un asunto desenfocado por las emociones y sentimientos. Solo así se explica que mi hermano mayor sostuviera impertérrito el domingo, a la salida del Ciutat, que el Valencia (su equipo) merecía haber goleado 2-5 al Levante. O que los granotas sigamos negando dos días después que el inocente y accidental pisotón de Toño debía ser castigado con la pena máxima. La vida es subjetiva. Aún con VAR. Incluso el exjugador granota García Toral, menos parcial que mi querido consanguíneo, sostuvo todo serio que el derbi lo mereció ganar su actual equipo. Eso de los merecimientos en el mundo del fútbol es muy relativo, una gran falacia. En realidad lo importante son los números. No engañan. Como la báscula con el sobrepeso a la vuelta de vacaciones. Las cifras no pueden manipularse (ni la elevada ingesta de cerveza esconderse): goles, ocasiones creadas, córners, centros al área, posesión, número de pases, paradas realizadas... Esa es la realidad. Y ahí el duelo estuvo nivelado. Hasta la subjetividad del forofo futbolero necesita valores objetivos que puedan servir de orientación. Cualquiera pudo ganar el duelo fratricida, aunque los visitantes tuvieron gran habilidad para fallar goles y el conjunto local sufriera en los últimos minutos con uno menos.

No pretendemos a estas alturas rebajarnos a las discusiones cainitas del derbi porque, dos días después, casi todo está dicho y escrito. Pero todos somos conscientes que, aunque fue el choque más vibrante de los últimos años, perdimos la oportunidad de disfrutar de un gran partido de fútbol durante noventa minutos por culpa del bochornoso calor y la cabezonería de Tebas de no modificar el horario. Los dos equipos quisieron dar espectáculo buscando la victoria y tratando de tener la posesión del balón, con más o menos éxito. Al final, reparto de puntos y buen sabor de boca en un derbi vibrante que va cuajando también en la acera de enfrente. Ahora cada uno a seguir su camino y trabajar para ensamblar piezas: el valiente Levante de Paco López hasta alcanzar los 38 puntos que restan para la salvación, y el otro equipo de la ciudad inscrito en Champions a intentar seguir mejorando tras sumar su segundo punto que le permite, de momento, abandonar los puestos de descenso. Todos contentos. Quien no lo esté siempre puede consolarse con aquella mítica frase de Federico II: «ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar». No es cuestión de equidad o de ver la copa medio llena como el optimista o medio vacía como el pesimista. A estas alturas de apasionamiento partidista deberíamos conformarnos con no ver la copa triple como el borracho. O no.