POLÍTICAS QUE ESCAMOTEAN EL AGUA

Los últimos Consejos de Ministros del mes de julio han sido utilizados, en ocasiones, para aprobar decretos de difícil asimilación en amplias capas de la población de muchos territorios.

De especial escarnio para los valencianos fue la publicación en el BOE, a las puertas de agosto, del Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, por el que se declaraban de interés general de la nación la transformación en regadío de determinadas zonas de Albacete y Cuenca con aguas del Júcar, lo que significaba 68.000 Has de nuevos regadíos. La reacción fue unánime: todo el arco parlamentario y todas las comarcas valencianas a la contra, mereciendo destacarse, por su trascendencia, el Manifiesto de Benifaió.

Pasadas tres décadas de aquello, prácticamente el mismo tiempo desde nuestra integración en Europa, conviene repasar sus consecuencias ahora, cuando de nuevo se alzan voces contra los trasvases, en general, y el del Tajo-Segura en particular.

Del análisis de las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura se observa que en los últimos 30 años, 1986-2016, las tierras de cultivos de regadío en la provincia de Albacete ha aumentado en 86.000 hectáreas, lo que duplica la superficie de regadío inicial y es bastante más que las 68.000 que alentaba aquel decreto del ministro Carlos Romero, mientras que la provincia de Alicante ha perdido 42.000 has de cultivo de regadío, lo que supone una reducción del 20%, nada menos.

Traducido a demanda de agua, la transformación de Albacete supone 41 hectómetros cúbicos más de consumo, frente a un ahorro de 20 hectómetros en las comarcas de Alicante, y ello sin contar los ahorros conseguidos gracias a las inversiones de los agricultores y del Gobierno Valenciano en modernización y racionalización del regadío.

Algunas voces se han levantado desde Castilla-La Mancha poniendo en entredicho lo establecido en el Memorándum del Tajo-Segura. El Real Decreto 773/2014 desarrolla la ley 21/2013 que establece la regulación de las transferencias de agua entre cuencas con criterios objetivos y transparentes. Se elimina, por fin, la inseguridad y precariedad y es un buen pacto para acabar con la 'guerra del agua'.

El reciente cambio de Gobierno nos ha deparado unas desafortunadas declaraciones sobre los trasvases de la ministra para la Transición Ecológica, a quien concederemos los cien días de gracia, posibilitando la enmienda. La suspensión inexplicable del riego de socorro de 6,5 hectómetros, pese a la presión de Ximo Puig, que ha puesto la pasta necesaria encima de la mesa, puede suponer, de no encontrar rápida solución, el agostamiento de la uva de mesa del Vinalopó. ¡Lástima de infraestructuras existentes para transferir agua desde el Azud de la Marquesa!

El problema del agua no es nuevo en la Comunitat Valenciana ni de fácil solución, pero a lo largo de la historia nos hemos ido pertrechando de instituciones e infraestructuras en materia de agua para riego que han derivado en un capital humano y físico único en Europa, a la que venimos suministrando alimentos en general, y frutas en particular, desde tiempos inveterados. No permitamos que se desaprovechen.