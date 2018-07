Cabía esperar otra cosa. Sin embargo, apenas concluido el congreso del Partido Popular da la sensación que los principales protagonistas del mismo no han terminado de afinar su papel respectivo ni el que necesariamente les corresponde actuar en conjunto. A estas alturas deberían saber que quien esté o deje de estar en los órganos de dirección carece de relevancia decisiva salvo para abonar el campo de las polémicas internas y los titulares mediáticos. Al electorado del PP le importa un pito cuántos subalternos ha logrado colocar cada cual ni que a Fulanito o Menganita le pongan o quiten galones. Lo que aquel reclama es que unos y otros sepan constituir una alternativa sería, fiable, eficaz y próxima a los problemas reales de cada día, en consonancia con la defensa de principios y valores concretos que fueron abandonados de modo sorprendente y letal. Mandato que exige menos mirarse al ombligo, menos afanes egocéntricos, menos ínfulas vanidosas y mucha más sustancia, ideas, propuestas, inteligencia discursiva y acierto estratégico para plantarle cara a Sánchez y a esa tropa variopinta que le ha llevado hasta Moncloa. Sin duda, la tarea clave de Casado es recuperar el crédito social del Partido Popular. El reto básico. Por tanto, andarse con disputas intramuros a las primeras de cambio no parece un inicio aconsejable. En cambio, mejor harían poniéndose ya manos a la obra para tratar de reflotar un proyecto político dañado por los escándalos, la falta de empatía con la calle y la ausencia de un discurso atractivo. Labor imprescindible de cara a una cita con las urnas que está a la vuelta de la esquina y que marcará el futuro de la gobernabilidad nacional. Así que sobra repartirse pellizcos de monja o alimentar camarillas. Creer también que exhibiendo férreo mando orgánico o condición treintañera la cosa está hecha implica un error semejante al cometido por Santamaría cuando reclamaba su triunfo en las primarias aduciendo su condición de mujer. Demasiado simplista. Hoy, ciertos trucos chirrían. La sociedad española empieza a hartarse de imposturas y cinismos. Más aún de latiguillos dialécticos como esos que algunos manejaron tiempo atrás y que han resultado una tomadura de pelo a tenor de la conducta de quienes fueron entonces sus voceros. Basta evocar el «vivir como la gente» esgrimido por Sánchez e Iglesias después de ver que ahora uno coge el avión oficial para disfrutar de concierto rockero a cuenta del contribuyente o el podemita se compra un chalet de seiscientos mil euros dandole portazo a Vallecas. En definitiva, que los recién estrenados dirigentes del PP no equivoquen el objetivo dándose mamporros bajo cuerda por un quítame allá el puestecito mientras la izquierda campa a sus anchas. ¿No era España lo único importante? Les toca pues demostrarlo a las claras. Sin despistes ni bobadas. Con madurez y solvencia. En todo y cuanto antes. El patio no está para líos.