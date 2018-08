Al fútbol se juega con los pies». Algo tan simple fue una de las grandes lecciones de mi vida. Me la dio un entrenador de la escuela del Parreta, el equipo de barrio donde vivía en Valencia. Mi tía Amparo, que reside en la calle Yola, me consiguió una prueba. Allí me presenté, en aquel campo de tierra más duro que una piedra y con las viejas botas de mi tío Vicente de tacos de aluminio. Crucé la vieja puerta, el técnico me miró con indiferencia y me mandó con el resto de chavales. La inseguridad de 'el nuevo' me invadió. Cuando un tipo entra en una caseta con un equipo ya hecho de inmediato se convierte en una amenaza para el resto. Tu principal cometido siempre es quitarle el puesto a uno de tus compañeros y, queramos o no, eso siempre fastidia, por decirlo fino. Uno de los ejercicios consistía en pasarse el balón uno a otro. Yo me puse con un chico que conocía de vista del barrio. No me acuerdo del nombre y tampoco sé si me lo llegó a decir. Tampoco se lo pregunté. Soy tímido. El entrenador no me quitó el ojo de encima. Cada vez que la pelota me sobrepasaba por encima, yo levantaba las manos y la cogía para evitar ir a correr a por ella. Aquel tipo, a la tercera o cuarta vez que profané una de las reglas sagradas del fútbol, no aguantó más, se acercó y me dijo sin un ápice de compasión: «Al fútbol se juega con los pies». Le miré, no contesté e hice lo que me dijo. La frialdad de sus palabras causó un efecto inmediato en mí. Desde ese momento, cada balón que pasaba por encima de mi cabeza era devuelto con los pies. No me acuerdo de aquel entrenador de barrio. Nunca supe su nombre. Pero me quedó la enseñanza de un zorro viejo, curtido en la piedra de terreno de barrio. Nunca jugué en el Parreta. Duré un par de entrenamientos en aquel equipo que ya estaba formado y donde en ningún momento tuve la valentía de intentar arrebatarle el puesto a algún compañero. El nuevo se esfumó con la lección aprendida. Unos días después hice las pruebas en el cadere del primer E-1 Valencia que se creó. En el reparto de puestos me tocó jugar de lateral derecho. Un tal Manolito, un diablo menudo y rubio, me la lío por la banda cada vez que quiso. Al descanso 0-3 y mi banda un coladero. En el descanso le pedía a los técnicos que me colocaran en mi posición natural, de delantero. Anoté un gol y di una asistencia para terminar el encuentro 3-3. Fiché con el equipo y jugué toda la temporada de lateral derecho. Cosas del fútbol. Aprendí muchas cosas en el E-1 Valencia durante una temporada pero ninguna tuvo el peso de la enseñanza de aquel entrenador del Parreta: «Al fútbol se juega con los pies». Hoy en día, como un entrenador cualquiera, se la digo a mi hijo cada vez que coge con las manos el balón.