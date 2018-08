TÚ A MIAMI, YO A MESTALLA

Hace unos días los responsables de la Liga tuvieron una idea, otra, que nos ha dejado descolocados a muchos. Resulta que han firmado un contrato con una multinacional para que se jueguen, al menos 2 partidos de la liga, en territorio americano. A mí me parece una idea absurda a la vez que temeraria. Vaya por delante que aunque los elegidos para esta aventura sean el Real Madrid y el Barcelona se van a ver afectados otros clubes y sus aficionados. Una decisión así se tenía que haber consensuado con los clubes y la asociación de futbolistas. Ellos también tendrán algo que decir. Hablan en nombre de los aficionados y los futbolistas. Uno de los partidos que más interés despierta en la afición es precisamente contra estos equipos y son estos enfrentamientos los que más pasión levantan y los que estamos esperando desde hace tiempo. Por eso, yo no me conformo con verlo vía satélite o por cualquier otro canal de televisión. Yo he pagado mi pase para ver todos los partidos de la temporada. Si la LFP lo tenía tan claro haberlo dicho antes. Que el fútbol es un negocio ya lo sabemos pero que el fútbol es también un sentimiento parece que a algunos se le olvida. Podían haber pensado o negociado llevar a cabo una pretemporada con equipos españoles en Estados Unidos como hacen algunos equipos españoles y europeos. También así se conoce nuestra liga y se promociona. Y no con el esperpento que han ideado. Imaginaos que eligen el Valencia-Barça para jugarse en Miami, Nueva York o Chicago. A pesar de lo descabellado de la medida, si la Liga organiza charters y nos paga el viaje estoy segura que seriamos muchos los valencianistas que cruzaríamos el charco enfundados en nuestras camisetas del centenario y en nuestras senyeras. Todavía no he oído voces a favor de esta iniciativa. Sólo la de aficionados enojados con la medida y algún presidente sorprendido e indignado por ni siquiera haber sido consultado. Al fin y al cabo, van a ser ellos los que van a tener que rendir cuentas ante sus aficionados. Y entre tanto viaje de ida y vuelta, Zaza se nos va. Gustará más o menos su fútbol, pero hay que agradecerle su implicación, su carisma, garra y orgullo. Y, sobre todo, su conexión con la afición y, como no, sus goles, que nos han ayudado a estar donde estamos. Son también este tipo de jugadores los que dejan huella. Simone siempre será «uno di noi». No quisiera acabar sin hacer mención al partido del Valencia contra el Atlético de Madrid. No haré yo las crónicas de los partidos. Los compañeros de deportes ya han hecho un análisis amplio y exhaustivo del mismo. Pero vaya ambientazo en Mestalla, éramos más de 46.000 almas y en las gradas se respiraba ilusión y fe en este equipo. Lástima el empate, a mí me supo a poco.