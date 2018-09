Qué suerte tengo que mi familia no Matsuda | UNA PICA EN FLANDES | Me alegro de no ser un robot y quitarme la responsabilidad del futuro de encima, bastante tengo en el presente ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 24 septiembre 2018, 09:44

Te preguntarás de qué me río, parece que me esté enjuagando la boca conteniendo una carcajada y la respuesta va a decepcionarte seguro. Me acabo de enterar de que el futuro es un camelo, que lleva tiempo entre nosotros sin que lo sepamos, como el típico jefe cabrito que para espiar se confunde entre sus empleados sin que nadie lo reconozca. No es que la cosa tenga coña, que la tiene, es que resulta que no hay alternativa. Por eso me río, porque te lo advertí y no me hiciste caso. El pasado mes de abril, en la población japonesa de Tama, una provincia de Tokio de 150.000 habitantes, un robot se presentó a las elecciones municipales, pasó a la segunda vuelta y quedó tercero, a sólo 400 votos del segundo. Miles y miles de ciudadanos prefirieron a un autómata como alcalde antes que a cualquier humano que se hubiera ofrecido. ¡Chúpate esa!, ya están aquí.

¿No he de reírme? Ponte en mi lugar. Tantas vueltas que le hemos dado al famoso temita y al final la solución más competitiva no es sangre ni baba nueva, sino algo más moderno todavía; el mejor candidato municipal será un robot. Problema resuelto. Michihito Matsuda, que así se llama el personaje, ofrecía oportunidades «justas y equilibradas» para todos, decisiones «imparciales y dialogadas» y acabar con la corrupción (en lo de prometer no se distingue mucho de cualquier otro político, la verdad). También un análisis estadístico permanente de las preferencias vecinales y no descansar ni los fines de semana ni por la noche. En los carteles Matsuda aparecía con aspecto de hermafrodita cubierto de papel de plata y su voz en los altavoces de los coches que recorrían las calles sonaba sensual, hasta que al pasar por delante de un templo cambiaba a voz de Ned Stark por respeto.

Pienso que aquí hay mucha gente que preferiría ver a un androide presidiendo las procesiones antes que a los que están, que por otro lado no presiden ninguna procesión y tampoco hablan con voz de Ned Stark, ni siquiera en valenciano. En Madrid o Valencia, por ejemplo, una inteligencia artificial tendría claro que la limpieza en las ciudades es tan de educación como en las personas adultas, que los carriles bici no pueden perjudicar a quienes necesitan el coche para trabajar o manejarse en el día a día o que la cabalgata de reyes es para que guste a los niños y no a los perroflautas.

Los cuerpos biónicos nos van a sustituir en todo. En el trabajo, arbitrando en el fútbol, en el lecho conyugal y también en la política. Si se puede tener políticos inteligentes artificiales por qué elegirlos idiotas integrales. Así que yo me alegro de no ser un robot y quitarme la responsabilidad del futuro de encima, bastante tengo en el presente con afrontar el Brexit, la inmigración masiva o el renacer del fascismo en Europa. En la vida lo último que se debe perder es el sentido del humor. Por eso me río.