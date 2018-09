Los títulos de los políticos | MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA | Es mejor quedarse con un único grado y hacer lo posible para realizar un buen trabajo VICENTE GARRIDO Viernes, 14 septiembre 2018, 10:33

La dimisión de la ministra Carmen Montón por haber plagiado su trabajo final de máster (además de la falsificación de la nota) en la Universidad Rey Juan Carlos pone de manifiesto la mala praxis de dicha universidad, que ya cuenta con otros precedentes sonados, pero también nos enseña algo sobre la política en general, por una parte, y la labor intelectual de quienes incurren en estas estafas, por otra.

Vayamos al primer punto. Por lo que parece, existe la opinión generalizada de que un político ha de ser también una persona bien formada, que pueda ostentar varios diplomas universitarios, tal acumulación sería un aval de su inteligencia y su valía, y siempre queda muy bien un currículum vitae amplio cuando se hace campaña para aspirar a un puesto en el partido o en cualquiera de los poderes públicos. El problema con este razonamiento es que la expresión «bien formada» no tiene por qué guardar relación con la acumulación de títulos. ¿Alguien podría explicar a la clase política que nos basta con un solo título universitario si quien lo ostenta puede pensar con diligencia y sabe gestionar eficazmente su parcela de poder? E incluso nos bastaría un título de bachiller o de formación profesional avanzada en quien ha sabido cultivarse por medio de lecturas y experiencias enriquecedoras.

Como «experiencia enriquecedora» de primer orden yo recomendaría haber trabajado fuera de la carrera política, es decir, haber hecho algo más que medrar ya desde la facultad para conseguir influencia en el partido y, como paso siguiente, aspirar a cargos remunerados de la administración. En definitiva, ¿cuántos políticos de la actualidad no saben lo que es fundar una empresa o trabajar para ella, o tener que competir por un puesto de trabajo con otros candidatos bien preparados para desempeñar el puesto al que aspiran? Que cada lector saque sus cuentas, pero me parece que no son pocos.

No me refiero con esto a la ministra saliente (desconozco su trayectoria), estoy planteado una cuestión general. Lo que sí es, sin duda, su pecado, es el segundo aspecto al que hacía mención anteriormente. Escribir un buen trabajo de fin de maestría no es una tarea sencilla. Los que somos profesores lo sabemos bien. Hace falta esforzarse en el pensamiento, leer mucho, desarrollar lógicamente unos argumentos hasta conseguir unas conclusiones interesantes. Al margen de la universidad reincidente en estas cuestiones, es triste que ciertos políticos consideren estos trabajos como meros trámites a los que se puede dar el esquinazo porque no merecen el esfuerzo de realizarlos. Obrando de este modo desprecian una actividad académica que debería rubricar una formación exigente. Es mejor quedarse con un único grado y hacer lo posible para realizar un buen trabajo, sobre todo si se ha mostrado que uno sabe ganar el sueldo con su esfuerzo en la calle.