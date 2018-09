Pseudoterapias | MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA | De acuerdo que hay negocio en las farmacéuticas, pero esto es ir demasiado lejos con la esperanza de la gente VICENTE GARRIDO Viernes, 28 septiembre 2018, 10:08

Leo emocionado en la prensa que Rosa Morillo murió en mayo de 2017 por un cáncer de mama que durante años fue tratado solo y exclusivamente por homeopatía. «Me he equivocado», le dice a su padre, cuando el final es irreversible. La Universidad de Valencia, mientras tanto, está 'limpiando' la oferta de maestrías donde se vende charlatanería impunemente. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, cómo nos han colado esos goles que producen sonrojo?

Leo en una web donde se presenta la cosa que la práctica del reiki se basa en un emisor que, a través de sus manos transmite reiki (energía vital) a un receptor que puede ser él mismo u otra persona (presente o no en el espacio-tiempo), con el fin de paliar o intentar eliminar molestias y enfermedades. Por su parte, 'la terapia floral de Bach' entiende la enfermedad como una desarmonía entre los cinco planos de los que se compone el ser humano: físico, emocional, mental, social y espiritual. De este modo, busca la armonización entre estos diferentes planos mediante la intervención energética de las esencias de las flores, asevera la web correspondiente.

El atractivo de estas pseudoterapias parece descansar en dos puntos. El primero es la creencia de que se basan en principios activos milenarios de la naturaleza, lo que les confiere un aura de autenticidad. A esto se añade un aire de leyenda: una persona carismática 'descubre' la pseudoterapia casi por iluminación, o bien son monjes hindúes quienes la practican desde tiempo inmemorial, o las tribus de tal sitio ya eran maestros en sanar mediante su uso, etc. Por el contrario, los medicamentos y la cirugía o los tratamientos mediante radiación son producto de la codicia de las farmacéuticas y controlan la salud del mundo merced a intereses económicos y al poder que poseen en la vida pública. El otro punto tiene que ver con los 'testimonios' que avalan su utilidad y eficacia, como si ello pudiera reemplazar el protocolo riguroso de verificación de la eficacia de un tratamiento médico convencional.

Es cierto que en las webs de estos métodos 'curativos' se cuidan de señalar que son procedimientos plenamente compatibles con las terapias médicas convencionales, e incluso en algún caso que éstas no deberían ser abandonadas en beneficio de aquéllos, sino que las complementan y no causan efecto secundario alguno, pero tal advertencia es muy insatisfactoria en términos de paliar su influencia negativa. ¿Cuántos de los proveedores de tales prácticas no convencen a pacientes incautos de que su asistencia va a ser mucho mejor que la que recibirían en un hospital? Por otra parte, si una persona tiene tendencia a rechazar los métodos intrusivos de la medicina (como en el tratamiento del cáncer), es una clara víctima propiciatoria. De acuerdo que hay negocio en las farmacéuticas, pero esto es ir demasiado lejos con la esperanza de la gente.