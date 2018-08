Lecciones del subsuelo | MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA | Lo que me enseñaron las olvidadas aulas de los centros de reforma (el 'subsuelo') ha resultado una de las grandes verdades de la educación VICENTE GARRIDO Viernes, 31 agosto 2018, 09:37

Tenía guardado entre mis apuntes el resultado del informe que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó hace un par de meses, con el título de 'Docentes en Iberoamérica'. En éste, entre otras cosas, se mencionaba lo que distinguía a los países que obtienen mejor puntuación en los estudios PISA que, como saben, evalúa el éxito escolar en los diferentes países de Europa. Me llevé una alegría: hace unos tres años escribí en esta misma columna que era del todo prioritario que a los profesores más preparados se les incentivara para trabajar en las escuelas más conflictivas, suscribiendo por ejemplo contratos de tres años de permanencia.

Esa es justamente la conclusión a la que llegó Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE, durante la presentación del mencionado informe: «Los profesores más talentosos deberían ir a las escuelas con mayores dificultades». El por qué llegué a la misma conclusión con anterioridad se debe a mi experiencia con maestros y educadores que llevaban años trabajando con menores infractores. Era evidente que había grandes diferencias en la actitud y rendimiento de los chicos según el profesor que les enseñaba, aun cuando sin duda los recursos personales y ambientales que poseían los alumnos eran un factor relevante a tener en cuenta; siempre se progresa más cuando éstos (inteligencia, concentración, hábitos positivos en el hogar) facilitan el aprendizaje.

Pero dentro de un mismo grupo de alumnos, algunos profesores parecían particularmente dotados para relacionarse y enseñar con más eficacia a estos jóvenes. Observaba que eran más pacientes, que no se tomaban los desafíos de los que podían ser objeto como algo personal, que tenían entusiasmo y creían en la importancia de lo que hacían y que, en resumen (como en varias ocasiones me comentaron en nuestras charlas), creían que podían marcar la diferencia en la vida de aquellos alumnos descarriados. Tal convicción les ayudaba a ser imaginativos, y en este ámbito donde los corsés administrativos son mucho más laxos, tenían una gran amplitud para buscar métodos y materias que pudieran encajar con los intereses y habilidades de sus pupilos.

Así pues, lo que me enseñaron las olvidadas aulas de los centros de reforma (el 'subsuelo' de la escuela) ha resultado años después una de las grandes verdades de la educación general obligatoria. Junto a ello, el hombre de la OCDE recalcó la importancia de que los jóvenes talentosos de la universidad quieran ser maestros, es decir, que la vean como una profesión de importancia (que sin duda lo es, y en un grado máximo) y de prestigio (que por desgracia no lo es). Me pregunto si estas lecciones van a tener un efecto en los responsables políticos de esta nueva legislatura. Sé cómo está el panorama, y por ello no puedo concebir muchas esperanzas.