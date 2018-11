Justicia servida Más dura será la caída La ciencia no tiene mejor explicación que la libre voluntad del asesino para explicar lo sucedido VICENTE GARRIDO Viernes, 16 noviembre 2018, 09:57

La sentencia conocida ayer de prisión permanente revisable para Patrick Nogueira, 'el descuartizador de Pioz', es una buena noticia para todos. No sólo se ha enfrentado el jurado a una defensa que lo apostaba todo al daño cerebral -dado que no había dudas acerca de la autoría de los hechos-, sino que ha tenido en cuenta el sentido común, al poner el énfasis en la dinámica de los propios actos criminales como criterio decisivo para considerar la existencia de un asesinato múltiple con alevosía. Desde fuera parecía sencillo llegar a esa decisión, pero el juicio tenía sus trampas ocultas. Los integrantes de un jurado tienen sus propias ideas, sus propios sesgos a la hora de interpretar la realidad, y no puede descartarse que la defensa pueda utilizar ciertas emociones o creencias que puedan beneficiar al defendido, lo que sin duda es legítimo.

La creencia principal errónea que podría albergar el jurado (y con éste, como reflejo de una sociedad heterogénea, otra mucha gente) es la de que la moralidad y la salud mental son dos aspectos que deben ir siempre relacionados. Y ocurre, en efecto, que con frecuencia ambos aspectos van asociados. La razón es que compartir unos valores morales adecuados nos permite integrarnos en la sociedad, y son uno de los engranajes por los que podemos tener aspiraciones legítimas de progreso, así como relaciones afectivas importantes y duraderas. En otras palabras: las actitudes amorales y antisociales suelen asociarse con una peor salud mental (e incluso física) porque el antisocial genera miedo y estrés, pero eso, no obstante, no significa que él esté 'loco'; una peor salud mental no es sinónimo de locura.

Sin embargo, la experiencia clínica y los estudios históricos que han analizado a personajes relevantes por su crueldad en conseguir sus metas personales o por su papel en conflictos bélicos concluyen en asegurar que la asociación entre salud mental y valores morales sanos no es, ni mucho menos, necesaria, y que perfectamente puede coexistir en un individuo la cordura con unos valores deshumanizados, donde el sufrimiento de los demás, por absurdo que nos pueda parecer, constituya su principal alimento espiritual. En breve: que la frase 'para hacer algo así uno ha de estar loco', no es cierta en la mayoría de las ocasiones.

Esta es, precisamente, la esencia del psicópata. Sabemos que él no piensa como nosotros; si lo hiciera, no haría lo que hace. Que su cerebro muestre esos patrones diferenciales de pensamiento no implica en modo alguno que esté determinado a actuar así. Los asesinos en serie se abstienen de matar a veces durante años, porque no quieren correr más riesgos durante ese tiempo.

Es decir, deciden no matar. Ahora mismo, la ciencia no tiene mejor explicación que la libre voluntad del asesino para explicar lo sucedido. El jurado comprendió esa verdad e hizo justicia.