DISCRIMINACIÓN DELICTIVA | MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA | Su queja era la de un hombre que, en su 'gremio', se siente peor tratado que los otros que lo integran VICENTE GARRIDO Viernes, 7 septiembre 2018, 09:40

He de confesar que me reí bastante -al principio- con una de las noticias de este periódico del pasado miércoles. La policía busca a un tipo que ha robado en un bar mediante el uso de la fuerza y se había llevado un televisor: «Los agentes dieron varias batidas por la zona y al cabo de una hora localizaron el coche, por lo que, tras darle el alto, el conductor, en estado de nerviosismo, les gritó: 'Estoy hasta los huevos, siempre me paráis a mí'». Se entiende esta expresión de enojo: este ladrón ya llevaba más de treinta detenciones policiales. Por desgracia, se le fue el asunto de las manos, porque luego incurrió en un delito de amenazas: «La próxima vez que te vea con el coche te voy a atropellar, voy a ir a hierro a por ti», y «Ya te engancharé sin uniforme en la calle».

Es curiosa la mente humana. Este hombre se siente injustamente tratado; no importa que, en efecto, hubiera forzado la puerta del bar para robar, lo que cuenta es su percepción de que la policía le tiene manía, que le busca y persigue con saña, que pone un celo en cumplir con su labor (se entiende de su expresión) ausente con otros ladrones de su nivel.

Podría comprender que hubiera dicho algo así como: «¡Qué fácil apresáis a desgraciados como yo, en cambio a los ricachones no los buscáis tanto!». Pero no, su queja era la de un hombre que, en su 'gremio', se siente peor tratado que los otros que lo integran, no había en ella una crítica social por motivos de 'discriminación delictiva'.

Esta anécdota me recuerda a la de un ladrón muy veterano al que entrevisté en la cárcel cuando era un joven investigador. Llevaba más años dentro que fuera, porque cuando le juzgaban la suma de los delitos era elevada, y nada más salía de prisión se ponía a la faena. En un momento dado le pregunté la razón de su persistencia: «¿Por qué sigue delinquiendo si siempre lo cogen y acaba en la cárcel?». Me miró sorprendido y contestó con total convicción: «No he tenido suerte; ¿sabe?, la policía no es como en el cine, estoy seguro que la próxima vez será la buena».

Las personas nos aferramos a un relato vital, a un modo de percibir nuestra identidad y de interpretar el mundo que nos ofrezca certidumbre y, por pobre que éste sea, nos provea de un sentido o significado de nuestra existencia. El terrorista se cree un mártir o un guerrero con una causa que él juzga noble; el político o financiero corrupto entiende el mundo como una historia de tontos y listos, y él es de los últimos. Y así sucesivamente. El delincuente común solo saldrá de ese círculo cuando deje de creerse alguien que tiene derecho a que la policía haga la vista gorda con él; cuando comprenda que la historia de su vida que ha creado es un callejón sin salida. No podemos cambiar si no somos capaces de abandonar una identidad que nos lleva directamente al fracaso.