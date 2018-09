No tan dueñas de su cuerpo ¿Coartar la libertad de las mujeres en nombre del feminismo, y los derechos de las trabajadoras en nombre del socialismo? CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 5 septiembre 2018, 09:24

Se me ocurren muchas y muy buenas razones para prohibir la prostitución, y muchas más todavía para considerarla una actividad éticamente reprobable, que humilla a quien la ejerce y envilece a quien la frecuenta. Solo que todas ellas están ancladas en la consideración de la persona como portadora de una dignidad y titular de unos derechos naturales que están por encima de los que unas leyes le quieran reconocer, e incluso más allá de su propia libertad. Consideraciones ambas que resultan incompatibles con los postulados de cierto feminismo, para el que el derecho de las mujeres para disponer libérrimamente de su cuerpo constituye un axioma fundamental, y para el que el paternalismo del Estado, todavía en manos del heteropatriarcado y siempre dispuesto a dictarles qué pueden y qué no pueden hacer con él, constituye una intolerable intromisión.

Como también se me ocurren muchas y muy buenas razones para perseguir la llamada economía sumergida, de la que la prostitución es parte nada desdeñable. El Estado social solo puede mantenerse con la contribución de todos los trabajadores, que son su vez los primeros beneficiados por las garantías que éste les proporciona. Solo que aun siendo importantes, ninguna de esas consideraciones me parece de la suficiente entidad como para vaciar de contenido un derecho fundamental como es el de la libertad de sindicación, esencial para la materialización de otros derechos igualmente fundamentales, como son los de la seguridad en el trabajo, la garantía del descanso, la salud y -en fin- el propio derecho al trabajo y a una remuneración suficiente.

Es por ello que me cuesta esfuerzo entender por qué el Gobierno se ha lanzado en tromba a perseguir la iniciativa de conformar un sindicato de prostitutas. Una toma de postura que resulta llamativamente contradictoria con su manifiesta filiación socialista y su confesada profesión de fe feminista.

Con la primera, porque priva de un instrumento esencial de defensa a quienes en el complejo mundo de la prostitución ocupan sin ningún género de dudas la posición más vulnerable, ejerciendo una actividad que no se halla prohibida, en un país en el que paradójicamente el derecho a asociarse de los empresarios propietarios de locales de alterne sí se halla operante, y además garantizado por el Supremo. Y con la segunda porque les niega a las mujeres que de manera libre -lo que no quiere decir en ausencia de factores condicionantes-, han decidido dedicarse a estos menesteres el derecho a disponer como gusten de su propio cuerpo, cuando éste constituye una de las banderas más celebradas -¿acaso no era «¡En mi coño mando yo!» uno de sus eslóganes?- del movimiento feminista.

¿Coartar la libertad de las mujeres en nombre del feminismo, y los derechos de las trabajadoras en nombre del socialismo? Que me aspen si lo entiendo.