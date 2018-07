El PSPV claudica ante Rodríguez

La decisión que tomó Jorge Rodríguez al reasumir la alcaldía de Ontinyent -y al que no le guste que se chinche- no tuvo nada de unilateral. Y, si lo tuvo, tal como creo, dejó de tenerlo en cuestión de horas. Las suficientes, en todo caso, para que quedara claro que la dirección provincial se mantenía en sus trece de que debía dimitir de todos sus cargos y la autonómica basculara entre una mal disimulada perplejidad y una contenida comprensión. Ahora, en cambio, ya no son sólo sus camaradas ontenientinos los que le perdonan sus pecados y se arremolinan para recibirle a la escalofriante manera etarra: con vítores y aplausos. Hosanna. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Una demostración de solidaridad inadecuada, hiriente y peligrosa. Una exaltación de las malas prácticas administrativas que podía haber terminado siendo, encima, ridícula a poco que cualquiera le hubiera espetado al investigado por la contratación irregular de ocho altos cargos lo mismo que le pidieron al cacique Natalio Rivas sus paisanos: «¡Jorgito: Colócanos a 'tos'!». Ahora, decía, es la dirección del PSPV la que además de justificar la vuelta a los ruedos del principal implicado en la Operación Alquería, adelanta que no ve ningún inconveniente en que opte a la reelección el próximo mes de mayo, a pesar de haberlo separado de sus filas. Y la cuestión es por qué. ¿Por qué en menos que canta un gallo el PSPV ha pasado de farfullar excusas -como las que profirió Ximo Puig al trascender que Rodríguez había decidido hacer mangas y capirotes con su procesamiento- a representar una secuela de 'Salvar al soldado Rya'? ¿Qué convincentes razones esgrimió el rebelde ante Ximo Puig para convertirse en el primer candidato del PSPV a los comicios de 2019 confirmado sin haber salido siquiera del purgatorio en el que fue recluido tras su detención el pasado día 27? Es lo que debería explicar su secretario general aunque no le apetezca o no le convenga. Que yo creo que sí le interesa porque lo que hizo Rodríguez al recuperar la vara de mando fue un trágala como una catedral a cuantos le obligaron a dimitir de la presidencia de la Diputación y a fingir que lo hacía también del ayuntamiento. Y las atenciones que la organización le está dispensando desde entonces no hacen más que confirmar que se ha plegado a sus designios. El lunes la consejera Barceló no encontró inadecuado que fuera Rodríguez quien encarnara la representación municipal en la entrevista que el consistorio tenía concertada con ella. El BOP publicó el jueves la compensación que la alcaldesa accidental recibirá de la Batlia por renunciar a una dirección general autonómica en los primeros compases del escándalo. Y ese mismo día se presentó en Ontinyent el sucesor de Rodríguez al frente de la corporación provincial para garantizarle su apoyo a la construcción del futuro museo textil en unas naves que ni siquiera habían sido desescombradas para la ocasión. Verde y con asas.