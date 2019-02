El Valencia es claro favorito

Marcelino sacó la alineación esperada, dado lo mucho que se jugaba el Valencia, todos teníamos claro qué equipo iba a alinear el entrenador anoche contra el Betis. El partido fue fiel al estilo de cada equipo, ambos muy diferentes.

Un partido sufrido y disfrutado, con una primera parte con alternancias en el juego, a veces parecía que no pasaba nada, pero luego llegaban las oportunidades, con Rodrigo en el Valencia, Guardado en el Betis, y con esa jugada a balón parado en la que el equipo verdiblanco logró sacar la primera diferencia en el marcador. Durante el juego podían haber marcado, porque dominaban, pero no estuvieron acertados, y con un balón parado se pone por delante el Betis, con el primer y el segundo gol.

En la segunda parte hasta el 2-1 el Valencia no lo estaba haciendo tan bien como en la primera, pero consiguió el gol y pudo lograr el definitivo empate en otra buena jugada en el tiempo añadido. El Betis es un equipo que juega ofensivo hasta cuando va ganando, y el Valencia sorprende al contragolpe. Estuvo fenomenalmente bien Gameiro, que se ha entonado definitivamente, es un delantero que aporta muchas cosas al equipo, y anoche resultó decisivo con su entrada al campo. Además, Parejo distribuyendo bien en la primera parte, con el equipo funcionando bien. Rodrigo fue importante en la segunda parte.

Fue un partido muy abierto y muy intenso, en el que los detalles marcaron lo que iba pasando. El Betis no supo aprovechar su ventaja de dos goles que logró al inicio de la segunda parte, una ventaja para mí inmerecida, y sin embargo el Valencia reaccionó muy bien y deja un resultado para la vuelta muy favorable. Considero que si de inicio el Valencia era el favorito, ahora con este 2-2 lo es todavía más.

Debemos valorar el comportamiento del equipo, con la tensión y la intensidad de los futbolistas que han jugado el encuentro. A Marcelino le dieron muy buen resultado los cambios, sobre todo el de Gameiro, que lleva varios partidos dando muchas cosas al equipo. El entrenador ha recuperado al delantero francés, que está a un nivel extraordinario. Por su parte, también el ambiente del Villamarín fue sensacional, muy llamativo, pero estoy seguro de que en Mestalla el Valencia lo va a notar más a su favor de lo que lo hizo el Betis anoche, ya que estamos ante una gran posibilidad de volver a jugar una gran final después de más de una década sin llegar a ninguna.

En lo negativo, creo que los jugadores deben estar más centrados en las acciones a balón parado, porque cuando el rival no es superior en el juego, tienen que intentar que en las jugadas a balón parado no te causen esos problemas que pudieron costar ayer muy caros. Tienen que corregir más en las marcas, estar más atentos y centrados. Pero en resumen considero que fue un muy buen partido y que el Valencia tiene todas las opciones para meterse en la final de Copa del Rey, porque en Mestalla esta ocasión no se puede escapar, después de igualar un resultado que se había puesto muy adverso.