UN GRAN RIDÍCULO

El fútbol valenciano tuvo ayer la oportunidad de abrir las ventanas, de demostrar que el cambio es posible y de dar ejemplo de transparencia para elegir a su nueva directiva. En cambio se optó por la vía del ridículo. Después de 32 años de mandato de Vicente Muñoz, que terminó declarando en calidad de investigado en el cuartelillo de la Guardia Civil por beneficiarse de su cargo a razón de unos 300.000 euros al año para su agencia de viajes, ayer se vivió una jornada electoral de vergüenza ajena. Me da igual que gane Salva Gomar o David Albelda. Tengo aprecio a ambos pero nadie me quitará la sensación de que el proceso ha estado manchado. La elección para elegir a los 120 asambleístas, que al final son los que nombrarán al presidente, ha sido cuestionable como mínimo. Las semanas anteriores a la votación han estado más cargadas de críticas que de proyectos y la crispación ha derivado en el bochornoso espectáculo de ayer. El audio que envió la presidenta del E-1 Valencia para mendigar el voto me pareció lamentable. La posterior explicación, la que el club reconoce que entregaría el voto en sobre cerrado a todos aquellos que subieran al autobús, fue vergonzosa. El reconocimiento absoluto de una votación manipulada en la que se ha utilizado a menores de 18 años. Durante todo el día de ayer hubo desfile de votantes en las oficinas electorales, una pasarela de chicos con sobre en la mano, equipados y viaje de ida y vuelta al campo de entrenamiento. Además, en las puertas de las oficinas comisarios de uno y otro bando como forma de presión para condicionar el voto. Mal ejemplo para el fútbol valenciano y oscuro futuro. Además, con la sensación de que la dirección general de Deportes, que es quien debería velar por este asunto porque entre otras cosas aporta subvenciones públicas a las federaciones, se ha puesto de perfil. Lo vivido ayer es un argumento suficiente para valorar la transparencia de la jornada electoral. El cambio es imposible.