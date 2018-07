Oda al melocotón de Cabanes

Soy incapaz de pelar un melocotón sin pringarme los dedos. Lo levanto con la mano izquierda y, con el pulgar de la derecha, guío al cuchillo sobre su corteza de terciopelo amarillo en busca de la monda perfecta, igual que si se tratara de la manzana que no es. A veces, al cuchillo, sobre todo si le falta filo o es de postre, le cuesta pasar, y pulpa y piel se funden ante su presión, y el melocotón rezuma su jugo sobre mis uñas al modo que sangran las heridas o lloran los ojos de los niños. Luego, ya desollado, lo corto de arriba abajo en cuatro pedazos. El primero, redondo como una luna llena, el segundo y el tercero parecidos a otras dos lunas, una creciente y otra menguante, y el cuarto, con los laterales planos, tal que un tronco de brazos amputados. Y también me lo llevo a la boca con la mano. Ignoro por qué no utilizo el tenedor para esquilar melocotones y comérmelos. Y por qué siempre me pringo los dedos.

Es cierto que tampoco uso cubiertos con el plátano, que lo pelo con la mano, igual que los monos. Sin embargo, reconozco que el plátano, cuando te lo meriendas, tiene la ventaja de no gotear ni chorrear como sí suele, con derroche, un buen melocotón. No unta con sus secreciones las comisuras de los labios que lo disfrutan. Otro caso, justo el contrario, sería el de las naranjas, que impregnan los dedos con un zumo mucho más pegajoso y odorante. Después de levantarle la envoltura a una sola mandarina, ¿quién es el guapo que se quita fácilmente ese amargo tufo de sus huellas dactilares? Yo no, desde luego. Tras regocijarte con un melocotón, en cambio, los dedos te huelen dulce y sabroso: a siesta en el dormitorio de otra gente, a cena feliz en la terraza de casa de tu madre, a rosa de ramo de novia recogido por el cura. Huelen, sí, pero a cuerno de la abundancia, no como la mandarina.

Acercar la nariz a la piel de un melocotón de secano es gozar del perfume más parecido que exista al de la miel en el panal, tal y como lo perciben los zánganos en la colmena, esos machos de la abeja reina que, como bailarines de revista del viejo teatro Alkázar, marcando paquete, abandonados a su propio deleite, ni pican ni labran. O a la saliva del beso de una primera novia: tibia, acuosa, azucarada.

El melocotón verdadero es un sol de campo. Quizá la última fruta de temporada, la única que no se conserva todo el año. Su sabor ofrece tal regusto a infancia, evocador del de los higos maduros del jardín de atrás de la villa de mi abuela, y tal plenitud sensual en las papilas gustativas que se nota que no pasa por cámara frigorífica, ni lo trae un barco de Sudáfrica. Del árbol al plato. Morder un melocotón de Cabanes es hincarle el diente al verano. O a una flor, que lo mismo da. Que resuenen las chicharras, haga calor después de comer, hayamos bebido vino y me chupe los dedos pringosos antes de quedarme dormido.