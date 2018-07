Cuando llegue septiembre Nadie sospechó en Semana Santa que la primavera terminaría con Sánchez en la Moncloa y Rajoy de registrador CURRI VALENZUELA Martes, 31 julio 2018, 09:47

Pedro Sánchez se va tres semanas de vacaciones a la playa. ¡Allá él! A no ser que lleven razón los malpensados que opinan que organizó una moción de censura contra Rajoy solo para poder alcanzar el grado -y los privilegios- de expresidente de Gobierno, es que no se ha enterado de la velocidad vertiginosa por la que discurre la política de este país últimamente. Dos meses ha durado su estancia en La Moncloa y ya casi todo el mundo considera inevitable que convoque nuevas elecciones que quizás supongan una nueva mudanza para su familia.

Dentro de su propio Gobierno han salido voces que reconocen esa probabilidad. Sánchez la desmiente. No quiere ser pato cojo, el término por el que los norteamericanos designan al presidente que no puede ser reelegido tras su segundo mandato. Estar en las últimas implica perder poder e influencia. Si difícil supone para el líder del PSOE mantenerse en el cargo con 84 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, en el momento en el que admita que no va a terminar los dos años que restan de Legislatura se habrá hecho el harakiri. Con la única ventaja de pasar las cuatro estaciones del año en la magnífica playa de Mojácar.

Puede que, le guste o no, tenga probabilidades de conseguirlo. Se vio el viernes pasado en la votación por el techo del gasto, los datos macroeconómicos que el Ejecutivo tiene que enviar a Bruselas como base de sus próximos presupuestos. Imposible sacarlo adelante con la oposición de Ciudadanos y el nuevo PP de Casado y la abstención como método de llamarle la atención de los independentistas catalanes, Podemos y Compromís.

Puigdemont ya le está insistiendo en el recado de que Sánchez tiene que cumplir lo que le prometió para que sus diputados se sumaran a la moción de censura contra Rajoy. Pero el presidente ni puede cumplirlo ni siquiera consentir que nos enteremos de en qué consistió la promesa, so pena de que el PSOE lo pague en las próximas elecciones. Por su parte, Podemos le exige que aumente el gasto muy por encima de lo que Bruselas le permitiría, mientras que existe la certeza de que PP y Ciudadanos no van a suicidarse permitiéndole una importante subida de impuestos, aparte de que no estén dispuestos a ayudar a que el PSOE continúe creciendo en los estudios de opinión.

Cuando llega el mes de agosto y los comentaristas políticos nos vamos de vacaciones, que también tenemos derecho como todo el mundo, es de obligado cumplimiento despedirnos con un artículo sobre el panorama que nos espera este otoño. En mi caso, este año me lo ahorro. Nadie sospechó en Semana Santa que la primavera terminaría con Pedro Sánchez en La Moncloa, Rajoy en su despacho de registrador de la propiedad, el PP en la búsqueda de un líder joven y Podemos y Ciudadanos en horas bajas. Así que venzo la tentación de pronosticar otro cambio en la Moncloa, por mucho que lo considere inevitable.