LA ROJA EN MESTALLA

Los que me conocen saben de mi pasión por el Valencia Club de Fútbol y los que no, ya os vais dando cuenta. El Valencia es para mi familia y para mi algo más que un hobby. El ir a Mestalla los domingos todos juntos es un ritual. Sólo que ahora Pepe no nos acompaña y se le echa mucho de menos. Su presencia siempre está ahí, en su asiento con su nombre y sus más de 48 años de socio valencianista. Él lo vivirá desde allí arriba. ¡Cómo le hubiese gustado estar para celebrar el centenario! Y a nosotros celebrarlo con él! Es el año de nuestro centenario. Y digo nuestro, si, el de todos los valencianistas. Los que desde 1919 hasta hoy han sufrido y han sido felices con nuestro club. Los que le vieron nacer y empezaron a ir a Algirós, los que como yo hemos recorrido muchos campos de España y Europa con la ilusión de ver ganar a nuestro equipo, los que como para mis sobrinos sólo hay un equipo grande y ese el Valencia Club de Fútbol y los mejores son Gonçalo Guedes y Rodrigo Moreno, no Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Y a los que como a ellos no hay que cantarles que se besen el escudo porque ellos se lo comen a besos y lo llevan en el corazón. Qué importante es trasladar de padres a hijos este sentimiento. En casi todas las familias hay alguien que es de otro equipo, en la mía no. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y sobrinos, todos, compartimos un mismo sentimiento.

Por todo esto creo que en las celebraciones del centenario tenemos que caber todos, porque la suma de todos esos sentimientos, de todos esos años, de todas esas generaciones es lo que ha hecho que seamos lo que somos hoy. Y no me refiero al tema económico o social, lo hago apelando a los sentimientos. El club no se puede dejar a nadie fuera de juego. El club ha de contar con todos los que han formado parte de estos 100 años de historia. Todos merecen su momento de gloria.

A mí me gustaría volver a ver a aquel once que ganó la Recopa en Heysel, o el Valencia que ganó la Copa del Rey en Sevilla al ritmo del 'Probe Miguel', el que perdió dos finales de Champions pero ganó dos Ligas. Me gustaría que saltasen al césped de Mestalla y les rindiésemos el homenaje que se merecen. Ellos nos han hecho vivir los mejores y los peores momentos como valencianistas. Me gustaría también que mis sobrinos viesen a Benítez, Espárrago, Aimar, Ayala, Villa, Silva, Mata o Carboni, aquellos que nos hicieron soñar y a los que hoy consideran ídolos. El centenario ha de servir para que la actual plantilla y los dirigentes sepan lo mucho que significa este escudo. Y el broche final a este centenario sería un partido de la selección española en Mestalla. Hace mucho que la Roja no nos visita y que mejor ocasión que esta. Sería un gran colofón a un año inolvidable.