RODRIGO, QUÉDATE

Hoy voy a ponerme sentimental. A estas alturas no sé si Rodrigo Moreno seguirá vistiendo la camiseta blanca del Centenario o la otra blanca. Espero poder verle por Mestalla mucho tiempo. Por mí y por los muchos valencianistas que le idolatran y lo tienen como un ídolo. Creo que desde la época de David 'El Guaje' Villa no habíamos tenido un delantero como Rodrigo. Ni la afición tenía tanto miedo a que pudiese marcharse su delantero. Y esto dice mucho de Rodrigo y lo que significa para el valencianismo.

Mi sobrino Ignacio es un fan absoluto del jugador. Y no os podéis imaginar lo mal que lo pasa estos días cuando lee noticias y ve los informativos de televisión y no se habla de otra cosa que de la posible marcha de Rodrigo al Real Madrid. Su disgusto no es que se vaya al Madrid, su pena es que se vaya del Valencia Club de Fútbol, su equipo. Para él ni Messi ni Ronaldo son los mejores, es Rodrigo.

Yo, que llevo algunos años más que Ignacio en esto del fútbol, le digo para intentar mitigar su pena, que no pasa nada si se va. Que son cosas del fútbol. Que vendrán otros, que también se fueron Villa, Silva, Mata y esto siguió. En fin, lo de siempre. De poco sirve, pero no hay consuelo. Le digo también que como reza el cántico, «pasarán jugadores y presidentes y nosotros seguiremos aquí presentes».

Yo soy una romántica del fútbol y pienso, contra el criterio de casi todos, que hay jugadores que no se irían de un club sólo por dinero. Creo que todavía hay quien valora otros aspectos a la hora de tomar la decisión. Y yo creo, Rodrigo, que tú eres uno de esos jugadores. Sabes que como aquí se vive en pocas ciudades y, sobre todo, sabes que aquí se te quiere y se te valora. Tu juego y tus goles aquí serán tu triunfo y el de nuestro equipo. En otro sitio ese triunfo te costará lograrlo. Aquí eres el ídolo del valencianismo, el jugador al que se miran muchos niños y niñas. Tú has crecido en este club como jugador y el Valencia Club de Fútbol ha crecido gracias a ti también. Por eso es necesario que este tándem continúe para que la máxima competición europea sea testigo, después de algunos años sin pasearnos por allí, del gran jugador que es Rodrigo Moreno. Porque España ya lo sabe.

Poco más me queda por decir. Sólo pienso en la cara de felicidad que se le pondrá a Ignacio y a miles de valencianistas cuando se confirme que Rodrigo se queda. Y cómo seguirá vibrando el estadio de Mestalla cuando marque goles. Y cómo estaremos todos mucho más tranquilos hablando sólo de fútbol. El verano se acaba y con él, como siempre, los rumores.