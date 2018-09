PASAJEROS AL TREN

Aunque a nadie nos gusta que nos mientan, creo que estaremos todos encantados al saber que, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas del Valencia, nos mienten vilmente cuando dicen estar «absolutamente tranquilos». No se puede estar tranquilo con una plantilla, en la que se ha invertido un dineral para mejorarla, y que parte en la Liga con el objetivo y la NECESIDAD de clasificar entre los cuatro de arriba, lleva sumados cinco puntos de 18 posibles. Imposible estar tan tranquilos como dicen estar a pesar de la mejora que evidenció el equipo el miércoles en Mestalla. Prefiero, repito, entender que nos mienten y que, en realidad, la creciente preocupación del aficionado también se respira de puertas para adentro y que son conscientes de la necesidad de empezar a sumar puntos de tres en tres antes de que se marchen todos los trenes. No sé quién tiene el copyright de la frase pero me parece totalmente acertada: los sistemas los hacen buenos o malos los futbolistas. Así es, el miércoles quedó claro que, pese a la rigidez de Marcelino al no dar su brazo a torcer con su sistema de juego, si los futbolistas están dispuestos a ponerlo en práctica como en la primera parte contra el Celta y -muy importante- si saltan al terreno de juego aquellos que se encuentren en su momento álgido de rendimiento, el Valencia puede volver a ser el del año pasado. En la primera mitad el equipo interpretó con maestría la partitura de Marcelino y fue muy superior al rival. Desde la solvencia defensiva y el anclaje de Coquelin, el campo volvió a ser vertical, apareció la velocidad de Guedes y llegó la primera aportación positiva de Batshuayi. La segunda parte es otro cantar y en absoluto tranquilizadora porque el equipo evidenció el miedo a no ganar y Mohamed supo leerlo. Si el equipo retrasa su posición en el campo para protegerse y esperar el contragolpe dando por bueno, que ya es mucho dar, el gol de ventaja... ha de defender a la perfección. Toda la intensidad defensiva que hubo en 80 minutos quedó sin recompensa por una falta de concentración que cuesta dos puntos absolutamente necesarios. Darle el balón en tu casa al rival y dar un paso atrás a la espera de una buena contra es una idea: que puede ser una buena idea si está bien ejecutada pero si el entrenador rival te amenaza por banda izquierda y no llegan ayudas al lateral, con sólo un gol a favor, el poderío atacante del Celta y las desconexiones defensivas... resulta muy arriesgado. No es para estar tan tranquilo. «Las victorias llegarán»... ¡claro! solo faltaba que siguiéramos seis partidos más sin ganar, y muchos jugadores mejorarán su rendimiento, volverá la suerte que también está siendo esquiva e incluso es posible que los árbitros empiecen a respetar al Valencia. Todo ello terminará sucediendo pero, o lo hace pronto o resultará muy complicado subirse al carro de los de arriba.