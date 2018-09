CUATRO DÍAS

No me busquen nunca entre quienes utilizan su presencia en los medios de comunicación para tratar de dictar doctrina alguna. Entiendo que una de las grandezas del fútbol se fundamenta, precisamente, en la universalidad de opiniones y me encanta que así sea. Respeto hasta tal extremo todas ellas e incluso respeto a quienes no quieren respetar las de los demás y demonizan de manera inmisericorde a quienes no opinan igual que ellos. Creo, eso sí, que se equivocan gravemente y terminan convirtiendo el entorno 'futbolero' en un lodazal impracticable pero... allá ellos. Obviamente, sí tengo opiniones propias y entiendo más importante razonarlas cuando la cosa se pone cuesta arriba porque como siempre dice el gran ciclista contestano Vicente Belda: «Cuesta abajo... todas las pelotas ruedan». No me gusta nada cómo ha arrancado la temporada. Con la honrosa excepción de la segunda parte ante el Atlético de Madrid, lo demás... me ha parecido bastante pobre. Duele escuchar la grada de Cornellà cantando 'olés' al rondo al que los jugadores pericos sometieron a los valencianistas por momentos y no entiendo cómo se puede permitir a un rival -por muy bueno que sea y Morales lo es- firmar una jugada como la de Orriols del domingo sin que futbolista del Valencia alguno fuese capaz de frenar su trayectoria. Veo jugadores fuera de forma, veo algunas incorporaciones que no me convencen y veo que la intensidad y generosidad de esfuerzo que desplegó el equipo la pasada campaña parece haber languidecido. Pero todo lo acontecido desde la llegada de Marcelino empezando por su toma de decisiones y la respuesta de la plantilla me hace mantener intacta la confianza. Confío en que el técnico asturiano siga gobernando el grupo con destreza y en que irá aplicando soluciones para la mayoría de los escollos que se pueda ir encontrando. Ganó mi confianza y, aunque haya cosas que no termino de entender, espero y deseo ir entendiéndolas al pasar de los partidos. Y la fe en el entrenador es exactamente igual en los futbolistas que llevaron al equipo hasta donde lo llevaron: Que Neto tuvo un mal día en el Ciutat como lo puede tener otro cualquiera pero sigue siendo el mismo que tantos puntos salvó en un pasado cercano. Que Parejo volverá a ser el Parejo que vimos mandar en el centro del campo y que Rodrigo volverá a 'enchufarlas' sin anestesia. La fe, la mía ... sigue intacta porque creo que el equipo sigue estando en buenas manos. Algo que no está reñido con el hecho de expresar 'partido a partido' todo aquello que veo, ya sea bueno o malo. El Valencia tiene una muy buena plantilla -sobre todo de cintura para arriba- y un muy buen entrenador que se ha ganado el derecho a equivocarse. Quedan muchas jornadas como para echar por tierra en cuatro días lo que levantó de manera milagrosa... también en cuatro días.