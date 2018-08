Bajo el sol de mediodía

La vuelta de la Liga es una de esos pocos alicientes que suavizan el trauma de aparcar la sombrilla para reencontrase con el duro asfalto. El 'futbolero hispano' aplaca así su zozobra buscando en el balón una razón de peso por la que sonreír al final del verano y, de paso, renovar sus votos con el equipo de sus desvelos. Una manera como otra cualquiera con la que alimentar una ilusión que sólo el fútbol es capaz de depararle. La Liga ha vuelto. Ha vuelto con sus polémicas, con sus fichajes, con ilusiones intactas y... con el VAR: ese invento prodigioso llamado a solucionar los escándalos arbitrales que -para no escatimar alicientes- también se ubica en el punto de mira del común de los mortales por si termina siendo otro 'invento' que ayude al poderoso. Vuelve una Liga extraordinaria. Pero La Liga española también es extraordinaria por la insolencia de sus dirigentes. Dirigentes que han perdido, si es que algún día lo tuvieron, el más mínimo respeto exigible para con un aficionado sin el que el fútbol no tendría el más mínimo sentido. Así hemos podido presenciar atónitos cómo un partido atractivo se convierte en una 'charlotada' por un césped de atrezzo o cómo una afición, la del Rayo, se verá privada de asistir al reencuentro de su equipo con la máxima categoría porque su estadio se cae a pedazos. Cuando esto sucede se terminan las prisas por salir en la foto, la culpa siempre la tiene el otro y se atisba la verdad de una estructura incompetente. Nos 'pegamos el moco' de programar partidos en USA pero no ejercemos el mínimo control indispensable para comprobar si Zorrilla tiene hierba. Nos ponemos salario de futbolista a costa de los Clubes pero no nos acercamos a Vallecas para comprobar si el estadio reúne las mínimas condiciones de seguridad para que el aficionado acuda a ver a su equipo sin jugarse la vida en el intento. Y esperamos que el 'populacho' trague con todo sin rechistar y que entienda tales negligencias como esas 'cosas del fútbol' con las que toca transigir porque ... 'España es así'. El domingo tenemos a la vista uno de los partidos más bonitos que se pueden presenciar en Valencia. Una de esas ocasiones en las que el valencianista quiere hacer valer su poderío y el levantinista poder sacar pecho por una 'machada'. Programar una fiesta de esa magnitud acabando agosto en una ciudad como la nuestra bajo el sol de mediodía sólo cabe en la mente de un demente. De alguien que no siente respeto alguno ni por los profesionales que deben dejarse el pellejo en el campo ni, por supuesto, por los aficionados. Sólo cabe esperar que la climatología nos conceda un respiro y... refresque. Porque si debemos esperar que quienes dirigen nuestro fútbol entiendan que aguantar dos horas bajo un sol inmisericorde con una humedad superior al 80% no es digno de una Liga que pretende ser la mejor del mundo, podemos esperar sentados.