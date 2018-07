Era irresistible para Pedro Sánchez. No podía decir que no a la posibilidad de ser presidente del Gobierno aunque lo alcanzara con los votos de los declarados enemigos de España y de su Constitución. De los desleales neocarlistas que han sembrado, con muy calculada y ladina contumacia, el odio, la mentira y la fractura social en Cataluña. No podía decir que no a los votos del fanatismo. Tampoco a los seguidores de Chaves en España.

Era irresistible para Pedro Sánchez porque su momento era ése, tras el misterioso tancredismo de Rajoy. El momento de la plenitud, del cénit, del nuevo chico kennedyano, con perro y fuente de Guiomar. Llevaba tiempo rumiando esa opción, y aunque pareciese loca, no la iba a desaprovechar si la fortuna se la regalaba. Porque el tiempo político era otro, y si hace dos años los barones socialistas le cerraron el paso a su pacto con los enemigos de la nación española, ahora no podrían hacerlo porque él había triunfado, muy admirablemente por otra parte, en su lucha por recuperar las riendas del viejo partido socialdemócrata. Que ahora, parece ser, gira hacia una izquierda más vistosa y, sobre todo, hacia el imposible acuerdo con quienes hace ya mucho que rompieron la baraja. Irreversiblemente, como nos ha recordado Puigdemont el pasado fin de semana. Porque no habrá compasión con el intrépido Sánchez por parte de la hidra supremacista. Ahora bien, él ha logrado su anhelo: ya es presidente del gobierno. Ya ha entrado en la historia de España. Y además, ha prestado otro servicio a la nación mandando a casa a una leva de políticos populares distantes, tecnocráticos y economicistas que, salvo alguna excepción, no hacían política. Solo hacían números.

Conseguido el poder, el resto del sueño de Pedro Sánchez parece que no va a ser viable. El tiempo feliz de la sorpresa, de Rajoy rumbo a su registro de Santa Pola y del vacío de poder en el PP llega a su término. Toma oxígeno en el congreso un partido que supera en cincuenta diputados al PSOE. Se intensifica una batalla dialéctica, a la que también se unirá, el aún noqueado Ciudadanos. La guerra con fuego real, la que le propinará a Sánchez, probablemente, su primera gran derrota: la negativa del Senado, que controla el PP, a subir el techo de gasto, ese anhelo bonito para preparar las muchas elecciones que habrá en 2019. Es la guerra sí, y el soldado Sánchez, valiente y arrojado, estará solo muchas veces. Y la única manera de salir de esos grilletes que serán cada vez más cortantes, será convocar elecciones. Lo que debió haberse acordado hace un par de meses. Pero ya lo sabemos bien: para Pedro Sánchez, el fan de los Killers, el del avión a Castellón para visitar a su «gran amigo» Ximo Puig -qué curiosa agenda cultural-, lo que importa es volar. El vértigo de la Moncloa. Ahí está, frente al universo todo. Y ese valor le da valor, sin duda.