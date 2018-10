UN PAÍS DE MEMES LA GUERRA POR MI CUENTA ¿Son los creadores de memes parte de esa sórdida conspiración contra el Gobierno Sánchez que denunció la ministra Celaá? CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 3 octubre 2018, 12:38

Tome usted su móvil. Entre en su Whatsapp, active su cuenta de Twitter, o abra el buzón de sus mensajes de texto. Y ahí los encontrará. Ese en el que a un lado se ve la Basílica de Cuelgamuros y en otro el Gobierno de Pedro Sánchez, con un pie de foto que reza: «Lo de la derecha es el Valle de los Caídos. Lo de la izquierda también». O aquel otro en el que alguien se sorprende porque dejó su coche mal aparcado en la Universidad Rey Juan Carlos y al volver se encontró en el parabrisas... un título de máster. O ese que caracteriza a José María Aznar vestido de torero saliendo del coso de la Carrera de San Jerónimo a hombros de Rufián, Iglesias y Garzón.

¿Los vio ya? Pues bórrelos inmediatamente, porque antes de que termine de leer estas líneas ya le habrá entrado ese 'póstumo' de Eugenio que comienza con un «Saben aquel que diu que estaban un comisario, un juez, y una fiscal hablando de putas, y en eso que viene un astronauta...». O aquel otro que advierte de que la próxima rueda de prensa de Pedro Duque será en la Estación Espacial Internacional... para quitarle 'gravedad' a lo suyo. O ese en el que Franco se jacta desde su tumba de que su maldición ha sido más letal que la de Tutankamón.

Y si no le llegaron, hable seriamente con su vecino y dígale que su wifi funciona de pena. O cambie de amigos, porque los que tiene ahora son un auténtico muermo. Porque, definitivamente, España ha dejado de ser un país de pandereta para convertirse en un país de memes. Esa nueva forma de activismo político, a medio camino entre la guerrilla urbana y la literatura -¿se imaginan la que hubieran montado Jardiel Poncela o Gómez de la Serna de haber tenido Twitter?-, que a diario colapsa la memoria de nuestros móviles y monopoliza las conversaciones de nuestros bares.

Un fenómeno, sin embargo, que aun no sé cómo valorar. Porque amén de ser una genuina muestra del ingenio patrio, y una prueba de cuán intensamente vivimos los españoles la política, no se bien cómo calificar esta ostentación de descaro e ironía, pero también de rabia y de hartazgo que caracteriza el universo meme. ¿Se trata de una forma de participación política llamada a sustituir la acción transformadora de las masas por el poder subversivo del ingenio individual? ¿Constituye una muestra de nuestra creciente desconfianza en la política, en la que la crítica constructiva cede el terreno al sarcasmo más corrosivo? ¿Es el creador de memes la versión 2.0 del 'emboscado' que propusiera Jünger? ¿O tal vez no sea sino un oscuro peón de esa sórdida conspiración contra el Gobierno Sánchez que días atrás denunció la ministra Celaá?

No sé. Pero si es esto último, avísenme para que me ponga a ello: que a mi lo de asaltar el Palacio de Invierno me pilla ya mayor.