Quitalacismo

Albert Rivera ha hecho caso a Arcadi, que le preguntaba y repreguntaba en la radio si iba a quitar lazos amarillos. Ayer, Rivera y Arrimadas se armaron con una bolsa de basura y retiraron lazos en Alella, igual que en otros sitios lo hacían las brigadas de limpieza, esa gente con monos blancos y mascarillas que retiran galipote amarillo. Se tapan la cara para que no se la partan (se ha visto con el tipo que dio un puñetazo a una mujer que no era la suya). En la agenda difundida, los dirigentes de Ciudadanos sólo iban a dar un paseo por Alella y declaraciones. Mientras llevaban a cabo la limpieza, fueron increpados por algunos vecinos. Del quitalazismo no se había dicho nada. Era una sorpresa, como Louis C. K. reapareciendo en un club sin avisar. Sirvió de poco. Los lazos fueron repuestos inmediatamente, igual que las olas borran un 'zopenco' escrito en la arena. Así está el minuto y resultado. Pero hay que seguir escribiendo zopenco.