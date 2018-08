Lo que nos gusta un suceso. Sobre todo si la principal sospechosa es inválida falsa, como Matt Lucas en 'Little Britain', se pone guantes de látex y se viste de negro para matar a su marido de quince días. Y sobre todo bis, si el marido y la mujer eran los dos timadores. Y sobre todo, tercera parte, si no había una gran cantidad de dinero por medio (un piso en Santa Pola tenía la víctima). Y que se casaron para que a ella no la ingresaran en un centro por la falsa tetraplejia. En 'Contra Catalunya' (Ariel), el libro de Arcadi Espada que se va a reeditar, el autor recuerda que «el periodismo se ocupa de la gente en un momento muy pequeño de sus días» (memorable frase de una película de Stephen Frears). «Tratar con rufianes, entiéndase con bellísimas personas que pasan por un momento malo, es muy incómodo», escribe Arcadi. Pero lo usual es que el momento malo sea de personas horribles. Lo meritorio es que llamen la atención de la prensa.