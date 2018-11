Así no hay quien vertebre nada

Ya puede Ximo Puig vaciar de contenido las diputaciones y Compromís impulsar la comarcalización para suprimir las provincias, aunque sea a costa de multiplicarlas por diez (las diputaciones y las provincias), que mientras la torpeza, los errores políticos, las discriminaciones más o menos reales y el etnocentrismo, si se puede llamar así a lo que el presidente de la Generalidad denominó en cierta ocasión «egocentrismo», según una agencia de prensa, jueguen a favor de los cantonalistas no habrá quien vertebre la Comunidad Valenciana (CV). Si de eso se trata. Porque cuando no es el Valencia CF el que se niega a vender entradas del Mestalla-Hércules a los alicantinos, son sendas peñas herculana y 'orelluda' las que se citan en un improvisado palenque para medirse los costillares. Y si no llega a estar cerca la policía, que identificó a 55 implicados en la refriega, detuvo a tres y se hizo cargo de siete heridos, se matan. Y, como se comprenderá, así no hay quien «faça país, regió o regne». La policía sospecha que el enfrentamiento se produjo por cuestiones políticas. A mí, en cambio, no me cabe la menor duda. Pero no sólo porque los integrantes de la peña Barricada Albinegra sean de extrema izquierda y los de la cuadrilla Curva Azul sean más de derechas que Bolsonaro, sino porque de no ser por el IVF, el banco de Ximo Puig, el estadio Rico Pérez estaría ahora cerrado a cal y canto. Exactamente igual que Castalia si el pleno del Ayuntamiento de Castellón no hubiera acordado días atrás por unanimidad invertir 1,2 millones en repararlo sin que la directiva haya cumplido siquiera los requisitos exigidos por la corporación.

Tanto el presidente de la entidad de La Plana, que no actuó contra Barricada Albinegra a raíz del altercado que protagonizó en pleno campo el día en que el equipo logró el ascenso a Segunda B, como el gestor del negocio futbolístico de Enrique Ortiz han condicionado las posibles sanciones a los implicados en la riña a que se demuestre que guardan relación con sus respectivos colores. Tibieza que coincide con la del titular del Consell. Un Puig que a lo más que llegó fue a desear que entre todos hagan posible que «la convivencia sea un hecho distintivo de la CV». Pónganle música de pasodoble y comprobarán que es lo más parecido a una puesta al día de la versión de la 'Horchatera valenciana' que cantaba el llorado Joan Monleón, irónicamente en su caso: «Como una alfombra de flor/ es la región valenciana./ Alicante y Castellón, Valencia la capitana». Por lo menos el alcalde de Alicante Luis Barcala (PP) intentó ir al fondo de la cuestión. Al enfrentamiento fraticida. Que luego se liara y acabara diciendo que «el juego limpio ha de imperar entre aficiones pertenecientes a la misma comunidad autónoma», afirmación que viene a significar que cuestión distinta sería si los visitantes no fueran también valencianos, ya es otro cantar.