Vaya por delante que el arte es pura subjetividad. Lo que a mí me emociona puede parecerte a ti detestable, y los dos tendremos razón. En el caso de la exposición de la Marina me alineo en el bando detractor. Aunque valoro el currículo del autor, la expresividad de las esculturas y su armónica fusión con la naturaleza en estado líquido, sencillamente traspasan mi frontera personal entre la provocación y lo chabacano. Y si el artista ve estas ideas atrasadas y antediluvianas, términos que ha empleado, no pasa nada; sacaré el taparrabos y me mimetizaré con el entorno.

Pero esto no va de arte, sino de sentido común. Las escenas de sexo explícito que salpican la zona más familiar de Valencia tendrían perfecta cabida en un recinto cerrado. Yo pagaría gustoso una entrada para verlas y construir mi propio juicio. Sin embargo, como padre convencido de que el respeto requiere billete de ida y vuelta considero una agresión que mis hijos deban abrirse paso una mañana cualquiera de domingo entre felaciones y masturbaciones.

Sostiene la profesora Adela Cortina que el ser humano vive en la contradicción. Eso explicaría que esta sociedad de piel fina que tanto y tan bien protege a los menores, con escrupulosas leyes que velan su imagen y preservan el anonimato, tenga semejante facilidad para cambiar de discurso. Aunque las nuevas tecnologías permiten a cualquier niño acceder por su cuenta a imágenes eróticas mucho más lesivas que una escultura, no es serio que se las plantemos en la cara con la anuencia de las instituciones públicas. La capacidad para transgredir siempre aportará un plus, el desnudo ha sido vehículo de inspiración desde el origen de la humanidad y la historia, también la del arte, avanza a golpe de revolución, pero el respeto es una de las grandes conquistas sociales. No la echemos a perder.