NO QUEDAN HÉROES

Resulta casi insoportable la falta de héroes. Personas que encajen perfectamente en la lucha por una causa noble sin mayores dobleces, sin aristas en una personalidad inquebrantable en busca de un objetivo. Ya casi no sorprende aquel turista británico que reclamó una indemnización tras salvar a dos menores. Porque, en realidad, todos estamos rodeados, con mayor o menor grosor, de una capa de segundas intenciones más o menos confesables. Algunas son evidentes. Por ejemplo, entre los denunciantes de la corrupción. ¿Cuándo encontraremos a un auténtico héroe? Marcos Benavent, dirán algunos. Pero no. Sólo cuando se vio atrapado desembuchó los secretos que guardaba. Pero toda esa confesión llegó tras un supuesto proceso de introspección interior y tras diez años de tropelías y buen vivir. El mismo discurso vale también para Ricardo Costa, el exsecretario del Partido Popular. El dirigente, tras reflexionar con su familia, decidió dar el paso de ayudar a la Fiscalía. Reflexionó tan profundamente y durante tanto tiempo que faltó poco para que le cerraran la ventanilla. Durante años lo negó todo para acabar confesando el mismo día que declaraba en el juicio, en busca de un acuerdo exprés con la fiscalía. Y lo mismo vale para el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez que quería limpiar la institución, hacer olvidar la etapa de Rus y acabó reeditándola. El pasado domingo fui al cine -nueve euros la entrada, por cierto- a ver la trepidante El Reino. A la salida, tras ese retrato modelo de la corrupción en España, cogí el teléfono y llamé a uno de los interlocutores habituales de este tipo de tejemanejes. La respuesta ya la había escuchado en otras ocasiones: «Rallo, ya te lo he dicho. No hay héroes. Ni siquiera entre los vuestros».