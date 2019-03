¡Oltra!, ya te l'ha fet

Hi ha un vell refrà que diu: «El català si no te l'ha fet, te la farà»... Dit que m'ha vingut al cap estos dies al conéixer que el President de la Generalitat, l'hipòcrita Ximo Puig, li l'ha jugada a la seua sòcia de govern, Mónica Oltra, que ha comprovat en les seues pròpies carns com se les gasta el pancatalaniste de Morella. El Sr. Puig ha convocat eleccions autonòmiques el mateix dia que el Sr. Sánchez les generals, esperant que els mítins electoralistes que cada divendres en el Consell de Ministres dona l'actual govern d'Espanya, els beneficie electoralment i aixina el 'Honorable' Puig s'aprofite de les mateixes tàctiques immorals.

Estos polítics que en res se pareixen als socialistes històrics, no els importa trencar les regles no escrites, com és consultar les decisions en aquells que li donaren la poltrona, ni tampoc els importa l'ètica ni l'honestitat democràtica en els demés partits que van a disputar-los l'arc parlamentari segons les normes de la Constitució.

D'esta manera estan duent la democràcia a nivells miserables, fent-me recordar un atre refrà que diu: «Entre pillos anda el juego». Llàstima que en este cas el joc siga el nostre futur. Futur que se presenta ple de núvols negres si pensem que està en perill l'unitat d'Espanya. Mentres, els pillastres juguen com hem vist en els independentistes perque això els assegura la poltrona del poder. Tampoc els importa pactar en anarquistes, comunistes o en el dimoni si fa falta. Tots són companyers de mentires que poden traïcionar-se entre ells quan els interesse. I lo pijor és que estes mentires perjudiquen a tots els espanyols.

El Sr. Sánchez aprova per decret lo impossible, i després, si governen ya pujaran els imposts, i si no, els que vinguen darrere que carreguen en el deute. Fins a que es fa, tot pareix impossible.