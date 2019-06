Con los partidos políticos me está pasando como con algunos conocidos de quienes desconozco aventuras y líos constantes hasta que no tengo más remedio: solo me entero de sus historias cuando me cuentan que han roto. Entonces mi pregunta es inevitable: «ah, ¿es que estaban juntos?». Cuando lo digo, el resto de amigos pone cara de hartazgo con el mismo comentario: «Vaya periodista». Y sí, una es periodista pero no cotilla. Al contrario. Soy anticotilla. Ni me entero ni me quiero enterar.

Del mismo modo, desde que se celebraron las elecciones, he intentado evitar el spoiler político y mantener la intriga hasta el final. ¿Quién gobernará?, era la pregunta cuya respuesta quería conocer cuando fuera definitiva para no llevarme disgustos ni especular a lo tonto. Como esos padres que no quieren ver por casa a ningún noviete que vaya cambiando mes a mes y solo aceptan que el novio formal vaya a comer los domingos. Yo solo quería saber los pactos una vez confirmados, rubricados y puestos en marcha. Eso hacía que me resistiera a conocer dimes y diretes de unos y otros durante las negociaciones, esto es, la mayor parte de la información política en las últimas semanas. Y ahora, que ya creía estar inmunizada contra el despago y que ya me animaba a saber dónde y con quién estaba cada cual, me encuentro que nada de lo asegurado y sostenido se confirma. Al contrario. Rompen cuando aún no habían quedado ni una noche a cenar. Y lo más curioso es que lo hacen con gran estruendo, haciéndose los ofendiditos. «Ofendiditos» es una noción novedosa aunque el término existiera desde siempre. La razón es que responde a una actitud contemporánea y exagerada propia de las redes sociales. Por cada afirmación que se hace en ellas, salen tres o cuatro ofendiditos. O trescientos o cuatrocientos, dependiendo de los seguidores de cada cual. Un «ofendidito» no es un ofendido sino un «rompipalle», que dicen los italianos, un hipersensible, un piel atópica para todo lo que se refiera a lo ideológico. Dices que «viva la lluvia» y salen los que te recuerdan a quienes no tienen una casa donde refugiarse; dices que «viva el sol» y aparecen quienes se quejan de que la sequía es un mal endémico en España; dices, por fin, «viva la madre que me parió» y seguro que alguien te acusa de reducir a la mujer a máquina gestante. Esos son los ofendiditos. Ociosos que pierden su tiempo cuestionando a los demás sin lograr apenas nada productivo. Así son nuestros políticos estos días: unos ofendiditos por lo que hace el otro, por lo que no hace, por lo que dijo que haría o por lo que promete que no hará. El caso es no avanzar ni preocuparse del bien de los ciudadanos que necesitan un ayuntamiento que funcione, un gobierno autonómico que deje de mirarse de reojo y un gobierno de la nación que tome decisiones sobre lo que nos afecta. Y, de todo, lo que menos nos afecta es el reparto de poder al que están jugando.