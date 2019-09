Nada ocurre por casualidad

El 01-09-2015 le pregunté a Jorge Rodríguez desde aquí qué interés tenía en que la Diputación de Valencia se desprendiera del 51% de las acciones de Egevasa. La medida contrastaba con el rescate del Teatro Principal y me intrigaba porque el también alcalde de Ontinyent venía de renovar automáticamente la concesión del agua de su pueblo a dicha sociedad mixta desoyendo una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Requena a sacarla a concurso. Aún no me ha contestado. Ni me contestará porque cuando todo apuntaba a que iba a tener que dar muchas más explicaciones a éste y a otros respectos de las que me habría dado a mí en aquella ocasión ocurrió algo que ha vuelto a demostrar cuán cierto es que, en determinados ambientes, una mano (en este caso la de Epsar) lava la otra (la de Egevasa) y entrambas le limpian la cara de un tercero (Rodríguez). Llegó la DANA. Descalabró la depuradora de Ontinyent-Agullent, una de las 212 que están al cuidado de Egevasa. Y cuando todo apuntaba a que se iba a producir una catástrofe ecológica y política de enormes proporciones por cuanto se calculaba que iba a estar vertiendo 9.000 m3 diarios de aguas negras al Clariano «durante muchos meses», salió la Epsar y se comprometió a cortar la sangría en «quince días». La solución inicial planteada no puede ser más provisional. Un corta y pega como los realizados en circunstancias anteriores. La última de ellas, en diciembre de 2016, cuando una crecida menor que la del día 12 provocó un desastre como el actual y puso nuevamente de manifiesto los disparates cometidos en la construcción de esta instalación. Un apaño, en definitiva, cuyo único objetivo es evitar que nadie se pregunte por qué uno de los dos principales colectores de la depuradora comparte 2,5 kilómetros de cauce con el Clariano y otro lo atraviesa por un puente de plastilina. Desde cuándo el volumen de desperdicios líquidos que genera la capital de la Vall d'Albaida y su entorno supera con creces la capacidad de tratamiento de la depuradora. Y por qué la Epsar la ponía como ejemplo ante Pinedo. Llueve sobre mojado en este campo. El saqueo de Emarsa, la sentencia que obliga a cerrar la planta de Pinedo, las frecuentes emisiones de aguas fecales al mar -que no es el morir, sino el vivir, el medio de vida de cientos de miles de valencianos- y la ya alarmante presencia de mismas en nuestras playas no ocurren porque sí. Existen razones sobradas para pensar que el tratamiento al que están siendo sometidas nuestras aguas mayores y menores deja mucho que desear. No lo digo yo. Lo avala este goteo de calamidades. Y lo corroboró el gerente de la Entidad de Saneamiento el pasado noviembre ante las Cortes: la mayoría de las 482 depuradoras con que cuenta la Comunidad Valenciana, aseguró, carece de estudio de impacto ambiental. Y si todo fuera eso, aún podríamos aguantar. Pero no es así.