OCHO APELLIDOS DE MJC

Como con María José Català no pueden meterse porque no hable valenciano, que para eso es hija de la Llei d'ús i ensenyament del valencià, la atacan porque se presenta como candidata a la Alcaldía de Valencia siendo como es natural de Torrent y habiéndose empadronado en el cap i casal prácticamente anteayer. Hay que ver, qué cosas, con lo furiosos que se ponían si alguien insinuaba que es que el alcalde -hablo del de día, Ribó- nació en Manresa o su fiel escudero Grezzi vino al mundo en Italia. Xenófobos, racistas, fascistas, nazis, espetaban ante la más leve sugerencia de que tal vez no conocían la peculiar idiosincrasia valenciana y por eso cometían tantos errores. Y ahora va y haber nacido a diez kilómetros de la plaza del Ayuntamiento inhabilita para ocupar el despacho de la chimenea. Qué curioso. «Candidata paracaidista», le dice la legión de desfaenados sin fronteras que con el bolsillo bien provisto de dinero público se dedican todo el día y parte de la noche a contaminar las redes con su ideología sectaria y excluyente. El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas (¿ha dejado algo para los demás?), un tal Ferran Puchades, se descuelga con el siguiente comentario en una red social acerca del logotipo lanzado por la candidatura de la exconsellera (MJC alcaldesa): «Quan no pots dir ni el cognom de la mateixa candidata paracaigudista.... Ni utilitzar el valencià!». Lo de tratar de utilizar el apellido de una persona, en este caso Català, para hacer gracias o sacar sesudas y rotundas conclusiones políticas demuestra una imaginación desbordante, casi como la de aquellos que para atacar a Rufián dicen que es un... ¡justo, eso, un rufián! Y ojo, estamos hablando, repito, del secretario autonómico de Justicia (Mare de Déu!) y bla, bla, bla... Así que ya sabe María José (lo siguiente será acusarla de no haber valencianizado su nombre) Català que no tiene más remedio que presentar el certificado de pureza de sangre valenciana que al parecer se expide en la sede de Compromís, los ocho apellidos que le garanticen el respeto de este grupo de gente tan tolerante y abierta que ocupan algunos cargos públicos. Lo suyo es un no parar, un día arremeten contra José Luis Manglano, el nuevo decano de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, porque no habla valenciano y al día siguiente contra la candidata del PP porque es de Torrent. Pero es lo que tiene abrazar una fe (es mucho más que una simple ideología) que distingue entre buenos y malos en función de la lengua que hablan: los de «la nostra llengua» (la forma que tienen de llamarle al catalán) son «uno de los nuestros», salvo que hayan nacido en Torent, militen en el Partido Popular y se llamen María José Català.