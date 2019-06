OCHENTA AÑOS DESPUÉS Vicente Peris ingresó en el Valencia como chico de los recados el 20 de junio de 1939 JOSÉ RICARDO MARCH Lunes, 17 junio 2019, 08:32

Al llamar tímidamente a la puerta del entresuelo derecha de Félix Pizcueta, 23, el muchacho, que cumplía dieciséis años ese mismo día, sintió a la vez el nerviosismo del estreno y la punzada de la ilusión. Recién acabada la guerra, que le había hecho madurar a marchas forzadas mientras daba pedales a las bicicletas de la Subsecretaría de Propaganda de la República, el chico pudo, alcanzada por fin la edad necesaria, recorrer la escasa distancia que separaba el hogar familiar, situado en el corazón de la ciudad, de la sede del Valencia Fe-Ce. Aquel corto paseo de apenas seiscientos cincuenta metros acabaría marcando su existencia. Y también, aunque nadie pudiera imaginarlo entonces, la del club de Mestalla. El club de su vida. El jueves se cumplirán ochenta años del día en que Vicente Peris Lozar entró al servicio del Valencia como botones. Lo hizo de la mano de su tío Joaquín Viña Nuez, directivo de la Federación Valenciana de Fútbol durante los treinta, en un momento clave en la historia de la entidad: el de la reconstrucción tras la devastación que habían supuesto los meses finales de la Guerra Civil. Entonces, con un presente más que complejo y un dudoso futuro por construir en medio de la bruma de la posguerra, el Valencia fiaba su supervivencia a la incesante actividad de un equipo de trabajo provisional que buscaba devolver a la sociedad la normalidad institucional y deportiva tras dieciocho meses de parón. Al frente del club se hallaba el entusiasta empresario cinematográfico Luis Casanova, que había puesto parte de su patrimonio a disposición del Valencia. A su lado, arropado por un corto equipo administrativo, el secretario general Luis Colina luchaba por recuperar el tiempo perdido; en los márgenes de la entidad, limando decenas de complicaciones diarias, actuaba con energía el presidente de la Federación, Antonio Cotanda. Y cerca de las autoridades, como enlace esencial entre el Valencia y el poder, un prestigioso aliado militar, el comandante Alfredo Giménez Buesa se dedicaba a abrir puertas de difícil acceso y a crear oportunidades que pudieran favorecer a su club. El niño Peris estaba predestinado a formar parte del Valencia. Su familia mantenía una estrecha relación con el club que se remontaba dos décadas atrás, casi a los días de la fundación. Su padre, el artista plástico Ramón Peris, y su madre, Pilar Lozar, eran entusiastas seguidores del equipo. Su tío Viña, el acompañante de Vicentín aquella mañana de junio, había trabajado durante años cerca de Colina, con quien se preciaba de mantener una buena amistad. Sin embargo, había sido otro de sus tíos, Vicente Lozar, quien había inoculado a los Peris y a los Lozar el veneno del valencianismo. Quien había pronunciado en la casa familiar del barrio de Sant Francesc por primera vez las palabras Algirós y Mestalla, los nombres de Montes y Cubells. A pesar del tiempo transcurrido, trece largos años, desde su trágica muerte, ocurrida en plena juventud, su influjo seguía marcando la existencia de su familia. Maestro, literato y cronista deportivo de éxito, Lozar había contribuido desde las páginas del diario 'El Pueblo' a consolidar al Valencia como el equipo más importante de la ciudad a través de un relato poderoso y colorista del que bebió la generación de periodistas deportivos surgida en los años veinte. No cabe duda de que el poderoso recuerdo del tío fallecido fue determinante para que Vicente Peris entrara a formar parte del Valencia. A ello ayudó también que Vicentín encarnara muchas de las cualidades que habían caracterizado a Lozar. Su entusiasmo, imaginación y creatividad convencieron a Colina, zorro viejo, de que se hallaba ante un diamante en bruto. El excelente olfato del «patrón de pesca» no falló: con el tiempo, Peris acabaría convirtiéndose no solo en su sucesor, sino en uno de los iconos del valencianismo y una de las personalidades más importantes del fútbol español y europeo. Han pasado ochenta años desde el día en que Vicente Peris comenzó a trabajar, desde la base, en el Valencia. Quizá sea un buen momento para, al calor de la temporada del centenario, desempolvar dos viejas peticiones: una, la colocación de una placa conmemorativa en el lugar en el que se alzó la casa natalicia de Peris (y de Lozar), en la calle Ànimes. Y otra, la devolución del retrato del gerente a las oficinas del club tras casi veinticinco años de ausencia. Conseguir ambas supondría poner un magnífico broche a una temporada tan especial y simbólica como la que estamos a punto de dejar atrás.