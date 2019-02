UNA OCASIÓN DESPERDICIADA

Una pena. El VCF desaprovechó una tremenda oportunidad para sumar tres puntos que le hubiesen ayudado a apretar las cosas, despegar a algunos rivales, aunque parezca que sólo deberían estar tan cerca de nuestro equipo temporalmente, y seguir poniendo nervioso a otros que no contaban tanto con una definitiva recuperación de los nuestros. No fue una primera mitad buena. Incluso diría que a los puntos, la Real Sociedad estuvo algo mejor, pero sin pegada en ninguno de los contendientes. Muy poco ritmo en la circulación, los futbolistas visitantes movían la pelota con desesperante lentitud. Eso sí, con mucha seguridad, precisión y acierto, aunque precisamente esa lentitud impedía que creasen oportunidades claras de gol. El VCF tampoco las tenía. Robaban cerca de su propia portería y en el último tercio de campo, cuando se aproximaban al área de la Real, se precipitaban forzando las jugadas de ataque con pases imposibles, y pelotas buscando combinaciones muy complicadas de finalizar. Y transcurrió la primera parte sin que ninguno pudiese adelantarse en el marcador, y efectivamente eso pareció ser lo más justo. Comenzó la segunda mitad de la misma forma. No sé si el cansancio, el ritmo de los visitantes, o simplemente el desarrollo del juego restaban tensión y emoción al choque. Pero a partir del minuto quince o veinte de estos segundos cuarenta y cinco minutos el VCF comenzó a acelerar sus acciones desde la recuperación. Ellos ya no tenían tanto la pelota y llegaban de forma esporádica, muy de vez en cuando, y sin peligro. Tras robo, que fueron numerosos, los recuperadores encontraron fácilmente a nuestros jugadores de ataque, que daban vuelta, abrían a banda y corrían hacia el área visitante, buscando el remate. Fueron muchos, los suficientes como para meter alguno, y por ambas bandas, pero sobre todo desde la izquierda. Cheryshev y Gayá, principalmente este último, pusieron varios centros con mucha intención. Algunos fueron rematados, la mayoría no. Y fue Rodrigo Moreno el que tuvo la mejor oportunidad al cabecear fuera, por muy poco, un muy buen pase desde la izquierda. Los otros dos, de Gameiro y Roncaglia, en jugadas a balón parado y tras errores clamorosos en la salida de Rulli, resultaron de la ejecución de sendos córners forzados en esa misma banda. Terminó el encuentro en empate, pero dio la sensación, en esa última media hora, que el VCF tuvo probabilidad mayor de marcar que los de la Real. No lo consiguieron y las tablas definieron un partido de ni de demasiada intensidad y ni de un gran poderío ofensivo. Bien Roncaglia en su debut. Sin errores Piccini y Garay. Menos participativos ayer Kondogbia, que va entrando progresivamente en el equipo, y Parejo. Más entonado Cheryshev que Soler, aunque de forma irregular. Batallador Gameiro y poco de Mina. Sinceramente esperaba la titularidad de Daniel Wass, bien por Soler o Bien por Piccini. Su rendimiento en Barcelona fue muy bueno, y podía dar descanso a alguno de los nombrados en banda derecha. Incluso con Ferrán podrían haber descansado los dos.