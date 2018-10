Se lamentaba Edu Galán de que Álex Grijelmo tenga que dejar de hacer cosas importantes para explicar obviedades. Por un artículo (todavía con la mariconez) en el que escribía que los sentidos figurados están desapareciendo de la comunicación. En tiempos gaseosos, el Tribunal Constitucional también se dedica a las obviedades. No ve discriminatorio que el permiso de maternidad sea mayor que el del padre. Ha tenido que recordar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Que el fin del permiso de maternidad es proteger a la mujer trabajadora, su salud y la relacion particular con sus hijos en los primeros meses. Y el fin del permiso del padre es favorecer la conciliación y la corresponsabilidad entre padre y madre. Es encomiable el voto particular de la magistrada que cree que la configuracion de los permisos perjudica la promoción laboral de la mujeres. Vale. Pero sigue siendo fundamental que nosotras somos quienes parimos.