Cuando fui a Núremberg, mi interés era ver el tribunal donde se había juzgado a los criminales nazis. Claro que la parte vieja es preciosa. O que está la casa-museo de Durero. Nuestros anfitriones alemanes en Bayreuth nos hicieron una lista de cosas que ver en la ciudad durante la excursión. «¿Por qué no ponen el tribunal?», pregunté a uno de mis amigos. «Porque son alemanes, idiota», me dijo. No sé. Y yo deseando mirar el sitio donde habían estado sentados Göring y Hess, aunque ahora sea un lugar reformado. Y ver en el museo un banquillo original. Errejón tiene la intención de sacar el Valle de los Caídos de la publicidad institucional turística de Madrid. Se incluye en la Ruta Turística Imperial. En el tribunal y museo de Núremberg, la tienda es un no querer sacar dinero de eso. Cuatro libros. Pueden sacar el Valle de la publicidad institucional. Y a Franco de su tumba. Seguirá siendo un sitio con interés. Aunque no lo recomienden.