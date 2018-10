NUNCA OLVIDARÉ ESTA CARRERA

Abraham Kiptum no era una estrella del atletismo. El keniano era un corredor de clase media. No había bajado de los 59 minutos en el medio maratón ni de 2.05 en el maratón. Suficiente para vivir cómodamente en su país, pero sin poder arrimarse a la aristocracia. Hasta ayer, cuando borró un récord del mundo que tenía ya ocho años de historia. Nadie le esperaba, pero se creció en Valencia en una segunda mitad de carrera memorable. Hizo 13.36 entre los kilómetros 10 y 15 y corrió el segundo parcial de diez kilómetros en unos sublimes 27.16. Palabras mayores.

El nuevo plusmarquista tiene un manager español, Juan Pineda, como el anterior, Zersenay Tadesse, representado por Julia García. Pineda dice que lo descubrió hace cuatro o cinco años, cuando terminó tercero en el maratón de Rabat. Le gustó su planta, la fortaleza que se ve de un primer vistazo. Y sabía que podía progresar, entrar en el club de los 58 minutos, pero poco más. En diciembre correrá en el maratón de Abu Dhabi y nadie espera que baje de 2.04. El sábado se fue a una tienda de electrodomésticos a comprarse un móvil futurista y un cronómetro de última generación. Pronto volvió a descansar. La celebración del récord, a pesar del premio de más de 50.000 dólares, fue sumamente austera: un plato de pasta en el hotel.

No creo que olvide este día alguna vez. Yo, que corría aquellos 20 Km Adidas a finales de mayo con unos cientos más, me maravillo viendo ahora a casi 14.000 corredores cruzar la meta; no me creo que Valencia tenga ya los dos récords mundiales -masculino y femenino- de medio maratón; que tres atletas bajaran de los 59 minutos; que por primera vez en la historia, diez corrieran en menos de una hora, y que 17 hicieran menos de 61 minutos. El lazo lo pusieron mis admirados Toni Abadía y Diana Martín, dos personas excepcionales, que debutaron de manera brillante en la distancia. Abadía volverá al cross y Didi debutará, seguramente, en el maratón de Sevilla, en primavera, con la vista puesta en Tokio.