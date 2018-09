NUNCA CAMINARÁS SOLO

You'll never walk alone», reza el himno de los aficionados del Liverpool. Y creo que es el mejor ejemplo para empezar mi columna, el espejo donde mirarnos. En Mestalla, el Valencia CF nunca está solo. La afición, una de las más fieles de España, demuestra llenando el campo domingo tras domingo que es el principal activo de nuestro club y que está en las duras y en las maduras. ¡Ojalá pasase lo mismo en los desplazamientos! He viajado durante muchos años acompañando al equipo por España y por Europa. Si bien es cierto que la afición se desplaza en mayor o menor medida, según el desplazamiento, por los campos de España, no es menos cierto que en Europa el equipo siempre ha estado solo. Sí, claro, excepto en las finales. Me sorprende que equipos como el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, incluso, el Sevilla movilicen a más de 1.000 aficionados cuando disputan un partido de competición europea fuera de casa. Lo mismo ocurre con los equipos extranjeros cuando se desplazan a otros estadios. En los partidos a los que yo he ido por Europa éramos como mucho 40 aficionados. Y no os tengo que contar que los precios del viaje no eran muy económicos que digamos. Ya en su día comenté a representantes del club la necesidad de potenciar el área de viajes para facilitar el desplazamiento de los aficionados. Siempre ha sido un aspecto que el club no ha cuidado. Y yo creo que es fundamental. Las victorias fuera de casa son más fáciles con el aliento de los tuyos. Digo esto porque volvemos este año a la Champions y nuestra ilusión es máxima, no sólo por ganarla, que también, sino por poder viajar y animar al equipo y vivir ambientes mágicos en campos míticos como Old Trafford, Allianz Stadium de Turín y muchos otros que seguro nos tocarán cuando pasemos la primera fase. Por todo esto, el club debería organizar vuelos charters para los desplazamientos de Champions, también de liga porqué no. Vuelos de ida y vuelta a un precio asequible. Conociendo a esta afición estoy segura que se desbordarían todas las previsiones. Sería la oportunidad para muchos de ver a su equipo jugar en Europa por primera vez y para otros sería la oportunidad de seguir haciendo lo que hemos hecho durante años pero bien acompañados y sin hacer tanto «sacrificio económico». Espero que los actuales gestores del club que conocen bien el fútbol internacional tengan en cuenta esta demanda y hagan realidad el sueño de muchos valencianistas. Estoy segura que con su apoyo, todos juntos, llegaremos más lejos. Y el Valencia «nunca más caminará solo». Una cosa más. Después del partido contra el Levante, Marcelino dijo estar tranquilo. Yo no. Empezamos a mirar hacia arriba con preocupación. Tenemos grandes jugadores pero hay que tener un equipo. Al Betis hay que ganarle sí o sí. ¡No nos hagáis sufrir tanto, tan pronto!