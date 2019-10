Ahora o nunca

Las campañas electorales -o precampañas- hay que verlas desde arriba, como si estuviéramos en un avión y miráramos hacia abajo. Vistas así, la sensación es la misma que tenemos cuando nos asomamos por la ventanilla antes de aterrizar: todo parece pequeñito y menos agobiante. Desde el aire, al tomar tierra en Valencia, vemos la Ciudad de las Artes, el puerto o la plaza de toros en miniatura, como de juguete. No pierden importancia porque sabemos lo que son y lo que representan, pero la distancia les resta solemnidad, los hace manejables, y los acerca a nuestra medida. Del mismo modo, la batalla política, vista como quien sobrevuela el entorno, es menos cruenta y trágica. Es indolora.

Estamos en campaña, si es que alguna vez hemos dejado de estarlo. Vivimos en un continuo huracán cuyos vientos empiezan a llegar mucho antes de que lo haga el núcleo. Éste se limitará a arrasar lo que hayan dejado las lluvias, fuertes rachas y tormentas que giran en torno al ojo central. Y solo será el final de un proceso lento, doloroso y dilatado en el tiempo. Por eso conviene mirar con distancia a los líderes enfrascados en la lucha, su eterno entretenimiento.

Solo así podemos ver con calma la impúdica actitud del director del CIS haciendo una rogativa a la sociedad española para que salga lo que él ha pronosticado. Que la realidad no le estropee un buen anuncio. Tal vez hicieran eso los augures de Delfos: sobornar al entorno del devoto que les consultaba, para que en efecto se cumplieran sus profecías.

El problema de ese tipo de actitudes es lo que revelan, no en sí el hecho de actuar de recadero, que no deja de ser un desacato a la democracia. Revela nerviosismo. Como lo revela el abuso por parte de Sánchez prometiendo el oro y el moro, dicho sea con multiculturalidad y respeto intrahistórico. Pensiones, ayudas, subidas de sueldo, tengo de todo, señora, a un euro, todo a un euro. Lo veo en televisión y me parece escuchar su voz en el mercadillo de los lunes. Venga, guapa, cómprame dos y te llevas tres. Junto a eso, las cuchilladas contra el niño Errejón porque al otro ya lo dan por muerto y dejan sus restos para los cuervos. Enfrente el panorama no es mucho mejor, con Casado fotografiándose hoy con la mocaorá. Le alabo el gusto. Puestos a hacerse la foto para rascar votos, al menos, se va con un dulce maravilloso en el paladar.

En esta precampaña lo más curioso es la asunción de determinados déficits con la naturalidad de quien no lo ve un problema. Un «ahora, gobierno; ahora, España» acompaña al Felón del Falcón cada vez que intenta convencernos de que le votemos. Y yo no puedo dejar de preguntarme ¿por qué ahora? ¿Qué tiene de especial el ahora y no el entonces? ¿Qué pasa ahora exactamente? La única explicación bondadosa es que significa «ahora o nunca», porque la alternativa es interpretarlo como un «ahora sí que sí» lo que implicaría aceptar un «antes, no del todo».