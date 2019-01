Los nuevos Salvo de Aurelio

La ciudad no tiene constancia formal ni informal» de que el Mº de Fomento, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la Generalidad han firmado un protocolo -o lo que sea- para la construcción de un acceso submarino al puerto. Caramba, alcalde. La ciudad puede que esté 'in albis'. Pero usted es miembro del consejo de administración de la APV. Con sus presencias o sus ausencias en el órgano de dirección de ese pozo sin fondo que es el puerto ha dado por buena la contrarreforma de esas elefantiásicas instalaciones promovida por el sucesor de Rafael Aznar. Aurelio Martínez no ha ocultado que lleva casi tres años «trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia» en quisicosas como ésta del túnel y otras parecidas. Usted y la antigua Junta de Obras (permanentes) del Puerto acaban de firmar un acuerdo sobre las actuaciones a realizar en Nazaret. Un 'do ut des' que alguien tan poco sospechoso de radical y mucho menos de crítico con la APV como el cronista de la ciudad y miembro del CVC Francisco Pérez Puche no dudó en calificar de trampantojo. No puede hacerse ahora el sorprendido ni mucho menos el indignado. ¿Quiere desmarcarse de un proyecto que a buen seguro provocará quemaduras de tercer grado en el político que lo avale? Alegue que es un farol. Declare que con un presupuesto de 400 millones no hay ni para empezar una obra de esa envergadura. O manifieste que le preocupa el impacto que pueda provocar la solución elegida en las playas próximas a Alboraya. Por lo menos para que no contradecirse con la postura que sostiene respecto a la V-21. Pero no se haga el desavisado porque no cuela. Usted está tan al corriente del calado y de los entresijos de esta operación como lo estaba el capitán Renault de que en el Rick's Cafe de 'Casablanca' se jugaba. Y si no ha objetado nada ni cuando esta Catarroja ha quedado al descubierto es porque aún no ha nacido el hombre que se atreva a pararle los pies a la insaciable APV. Y, entre arriesgarse a ser el primero en intentarlo -si era esa su intención, que lo dudo habida cuenta de los elogios que vertió ante un muro de Nazaret al que debería haber acudido a lamentarse-, o cederle a Ximo Puig la poca o mucha gloria que se desprenda de la asunción de esta iniciativa, optó por lo segundo. Sabedor de que Puig va tan desbocado en lo tocante a puertos que si no le dolieron prendas plantear una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalidad para que Adolfo Utor (Balearia) se hiciera con el control de Dénia, con menor motivo renunciaría a suscribir una iniciativa que cuenta con el respaldo de la patronal. El que no cambia de táctica es Aurelio Martínez. En el Valencia CF tenía a un Salvo de rompehielos. En la APV tiene dos retozando en sana camaradería: Puig o Ribó.