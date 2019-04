LOS NUEVOS PAREJISTAS

Qué es lo que nunca, pero nunca-nunca-nunca, debe hacer un columnista, el mayor error en el que puede caer? En realidad no es uno, son dos, creerse que lo que escribe va a servir para cambiar el mundo, derrocar gobiernos, modificar las costumbres y movilizar conciencias y, sobre todo, recurrir al latiguillo ventajista de «tal y como escribí...» o «yo ya dije que...» o (con el uso del plural mayestático) «desde esta columna ya anunciamos...». ¿Que por qué no hay que acudir a este recurso? Pues porque, como digo, es ventajista, medio mentiroso, y se basa en la selección de sólo aquello que te interesa, es decir, de las predicciones que luego se han cumplido, pero no de las equivocadas. Presumir de los éxitos y disimular o directamente ocultar los fracasos no es la mejor manera de prestigiar un espacio de opinión, aunque sea humano y, como tal, comprensible y perdonable. En el periodismo deportivo es mucho peor, todo se mueve más rápido, un gol en el tiempo de descuento hace saltar todo por los aires, aún hay menos reflexión que en la política, por lo que los nubarrones negros que amenazan con una gota fría de las que inundan pueblos y ciudades se convierten en un sol espléndido apenas dos semanas después. El futbolista que no valía ni para recoger las camisetas sudadas de sus compañeros y llevarlas en un carrito a la lavandería pasa a ser encumbrado como el heredero de tal o cual leyenda, el fichaje al que se había colgado el cartel de paquete, bluf y estafa multimillonaria se transforma de la noche a la mañana en el mirlo blanco que revoluciona el equipo y dispara el entusiasmo, el entrenador descalificado por su conservadurismo, su miopía en el banquillo y su falta de tacto para gestionar el vestuario deja de repente este territorio de sospecha para ocupar el del comandante apreciado por sus hombres que sabe combinar la mano dura con el trato humano, el estratega que prepara a conciencia los partidos, el estudioso del fútbol que consigue sacar de sus conjuntos todo el jugo. Por eso, en medio de esta confusión de sonidos contrapuestos y estridentes cabe hacer una excepción, aunque sólo sea una vez al año, para acudir al buscador de artículos del diario, poner Pablo Salazar y Dani Parejo y encontrar una columna del 4 de marzo de 2017 titulada 'De las causas perdidas' en la que tras criticar a la grada mitad pipera y mitad bouera de Mestalla que la tenía tomada con el de Coslada y le abroncaba un día sí y otro también, dejaba para la posteridad (la mía) una de esas frases que, con perdón, merecen ser recordadas ahora, justo ahora que se ha subido a la cresta de la ola entre las ovaciones y el reconocimiento del respetable: «Sólo por ver cómo saca los córners vale la pena ir al fútbol». Bienvenidos sean los parejistas al club.