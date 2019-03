El nuevo Mestalla es el viejo Belvedere No tiene ningún sentido empeñarse en un error histórico, hay que desandar lo andado PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 31 marzo 2019, 11:11

El derribo del nuevo Mestalla no sólo no es la solución más absurda sino que además de ser la más lógica es la más conveniente para todos -Valencia CF y ciudad de Valencia- y en realidad la única posible. Porque lo que ciertamente es absurdo, un gigantesco y descomunal despropósito, es el estadio de la avenida de las Cortes Valencianas, un proyecto mal concebido, fruto de la magalomanía política y deportiva de la época, un monumento al serà per diners? más descabellado y aberrante de la historia, completamente superado por los tiempos, por la propia realidad del club, y cuyo destino final no es otro que el derribo. El ayuntamiento puede encastillarse en que no se lleve adelante este plan alternativo, insistir en el nuevo Mestalla, pretender obligar al Valencia a cumplir con sus compromisos, pero sabe que al final va a tener que ceder. Por una sencilla razón: no hay dinero para acabarlo ni lo va a haber. Y sobre todo, no hay interés. El Valencia no necesita un estadio con capacidad para 75.000 espectadores, ni para 60.000, tiene de sobra con uno de 53.000 que no se llena ningún día. Mucha gente se ha hecho cómoda, prefiere ver el fútbol por televisión con una cerveza y unas almendritas fritas con sal. Los horarios y los cambios de calendario tampoco ayudan, especialmente a quienes viven fuera de la ciudad y tienen que coger un coche o un autobús entre semana. La entrada habitual en Mestalla ronda entre los 35.000 y los 41.000 aficionados. No hay más remedio que negociar con los representantes de los grupos municipales, hacerles ver la conveniencia de alterar el plan, de trasladar la edificabilidad a Cortes Valencianas y mantener el viejo Mestalla como sede del Valencia CF. Eso sí, con un plan para modernizarlo, hacerlo más cómodo, embellecerlo exteriormente y aprovechar el edificio adosado a la grada de la mar, en la avenida de Aragón. Este plan debería incluir un proyecto para cubrirlo y para dotar a todas las plazas de mayor comodidad, con asientos más grandes, mejor accesibilidad, servicios, bares, cafeterías... Un proyecto que también tiene que hacer hueco al Museo del Valencia CF, que es incomprensible que aún hoy no exista.

No es una utopía, no es un sueño loco, no es una irresponsabilidad, aunque suponga tirar a la basura 150 millones de euros invertidos en el nuevo Mestalla. Locura fue embarcarse en aquel proyecto que desde el minuto uno estaba condenado al fracaso. El Valencia tiene un estadio de casi cien años que es un icono, uno de los templos del fútbol español, escenario de partidos míticos, de finales de Copa, sede habitual de la selección y hasta ocasional emplazamiento de mítines históricos, sea el de Azaña o el de Aznar. Es pasado y es futuro si se sabe hacer un proyecto para acondicionarlo a las necesidades del fútbol actual. Lo que no tiene ni pasado, ni presente ni futuro es el nuevo Mestalla. Derríbese cuanto antes.