El nuevo Live Aid

Hace poco, sin conocer todavía la celebración del concierto solidario por Venezuela, intenté recuperar una vieja cinta de vídeo donde grabé en su momento el famoso Africa Live Aid. Lo hice con motivo del estreno de la película Bohemian Rhapsody. Quise recordar la verdadera actuación de Freddy Mercury y el resto del concierto. Encontré la cinta pero no hubo modo de ponerla en un vídeo inutilizado y olvidado en un rincón, de modo que tuve que conformarme con buscar las imágenes en Internet. No era lo mismo, pero funcionó. Fue un auténtico revival como no creo que pudiera hacer una máquina del tiempo si existiera. De pronto me recordé, recién cumplidos los 15, sentada frente al televisor, grabando a Madonna, hecha una cría; a David Bowie, Elton John o los Spandau Ballet con los que había forrado mi carpeta durante más de un curso. Fue un concierto memorable. Creo que no me moví de casa durante todo el día e hizo que tomáramos conciencia de lo mal que lo estaba pasando todo un continente que moría de hambre. Recuerdo a Bob Geldof y la campaña que lograron poner en marcha tantas celebridades con un 'villancico' fuera de tiempo que sonó en la radio durante meses y que todos nos sabíamos de memoria, 'Do They Know It's Christmas?'. Aquello eran los ochenta, Etiopía era sinónimo de niños famélicos y los adolescentes creíamos que el mundo podía cambiar a poco que las buenas gentes se unieran en acciones solidarias.

No sabíamos nada de política ni de geoestrategia pero queríamos un mundo mejor y sabíamos que se avecinaba un cambio global al que aún no sabíamos nombrar. A los pocos años, cayó el Muro de Berlín, Europa se reforzaba como algo más que un mercado común y yo confiaba en ser periodista para contar el nuevo orden mundial del que todos hablaban.

Ahora veo el concierto de Venezuela y las luchas intestinas por apropiarse de la causa entre partidarios de Maduro y de Guaidó. Veo a jóvenes radicalizados en un sentido y en otro, inoculados por el virus del extremismo político, y aunque entiendo la solidaridad que mueve a muchos de los cantantes o del público que apoya la celebración del Venezuela Live Aid, lo siento a años luz de lo que vivimos gracias a Lord Geldof. Por entonces, se trató de un movimiento social transversal, sin signo político alguno sino con el interés compartido de ayudar a quienes morían a nuestro lado sin poder dar un poco de pan o de leche a sus hijos. Ahora, habiendo una realidad semejante en un país que nada en petróleo, resulta más clara la raíz del problema: la incapacidad de redistribuir equitativamente los recursos por falta de voluntad política. Lo malo, en nuestro caso, es ver cómo la diferencia está presente en una misma generación. Hay quien quiere verlo y quien lo niega por pura ideología. Y ya no es brecha generacional. Es el resumen de un cambio. De los 80 solidarios a los 20 del nuevo siglo de enfrentamiento político. Una mala señal.