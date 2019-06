El nuevo canovismo Arsénico por diversión La diferencia con la realidad conocida hasta ahora entre dos grandes partidos es que sabíamos más o menos a qué atenernos MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 19 junio 2019, 08:07

Cuando los críticos con la casta presentaban el bipartidismo como la causa de todos los males, siempre eché de menos alguna referencia al sistema canovista, el turnismo, que hacía pasar por el gobierno y sin traumas, al Partido Conservador, de Cánovas, y al Partido Liberal, de Sagasta. Sin embargo, buena parte de los discursos inflamados de Podemos criticaba que el PSOE y el PP dieran por hecho que gobernarían uno u otro sin mención alguna al precedente decimonónico. Era el tic propio del adanismo que cree que nada existía antes que él. Ni siquiera hacía mención para criticarlo por privilegiado, excluyente y antiguo. Lo que molestaba a Iglesias y algunos más era que los grandes partidos no representaran toda la pluralidad de los ciudadanos. Es cierto que dos grandes fuerzas, una a cada lado del espectro político, tienen difícil hacer brillar los matices, más bien se diluyen o se manifiestan en facciones, como las posiciones más socialdemócratas en el PSOE o la democracia-cristiana en el PP. Al final quedan deglutidos por la corriente mayoritaria en cada momento, como vemos ahora en cualquiera de los dos, pero un ciudadano puede verse reflejado en ese crisol de posturas en torno al socialismo o al liberalismo, con más o menos comodidad. Lo que resulta molesto es que la posición pequeña pase de ser meramente testimonial a decisoria. Y no digamos si esa posición no es ni siquiera interna sino que viene de fuera. Eso es lo que vivimos.

La pregunta ante el peso de algunas fuerzas minoritarias es justo la contraria a la del bipartidismo: en qué medida representan al conjunto de los ciudadanos partidos pequeños con apoyos pequeños. Es lo injusto de un sistema electoral que da peso a quien lo tiene concentrado y penaliza al que tiene sus apoyos distribuidos por todo el territorio nacional.

La realidad es, por la ley de péndulo, contraria al planteamiento de Cánovas. Si aquel pensaba en organizar dos grandes fuerzas que dieran voz a unos y otros, para que ninguno se sintiera fuera del juego ni acaparara el gobierno demasiado tiempo, ahora tenemos un canovismo de nuevo cuño modulado por los aliados pequeños que tienen los grandes partidos. En el fondo no salimos de un bipartidismo entre derechas e izquierdas aunque haya quien le llame «bibloquismo». La diferencia con la realidad conocida hasta ahora entre dos grandes partidos es que, con ellos, sabíamos más o menos a qué atenernos. Sin embargo, ahora, entre la relajación extrema del cumplimiento del programa y la presión de los aliados de cada cual, quien está más a la intemperie es el ciudadano que cree haber votado 'x' y, aunque gobierne su partido, ve cómo se hace 'y'. Si a eso se unen las partidas de ajedrez entre aliados como estamos viendo en comunidades y ayuntamientos donde se rompen pactos al minuto, la conclusión es que el 'bloquismo' es una farsa donde las etiquetas son solo juegos de apareamiento.