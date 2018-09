Nueva vida para las fotos Cabe apreciar mejor un monumento a distancia que padecer en directo saturadas colas turísticas VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 1 septiembre 2018, 08:52

Cuentan los viajeros que lo de visitar Venecia se ha convertido en una aventura cada vez más complicada y cara, de tantísimas personas que hacen lo mismo y tantos esperándolos a todos para sablearlos a base de bien. Y te explican que lo mismo ocurre en Barcelona, en París, en Londres o en Roma; que la satisfacción de entrar por fin en la Capilla Sixtina se diluye en el cabreo de no poder ver nada, de andar a empujones y con exigencias de prisas por parte de quienes organizan la entrada y la salida con rapidez, porque la cola es larguísima y hay que aprestarse a engrosar la caja.

Aquello de entrar tranquila y respetuosamente en una catedral o una colegiata de renombre, recorrerla en silencio y sentarse a observar las crucerías, el coro y el retablo del altar mayor se ha convertido en actividad de lujo que solo queda reservada para los templos de ciudades pequeñas, que a todo esto suelen guardar las mejores esencias, y desde luego en pueblos y aldeas, donde es fácil encontrar admirables joyas. Quizá merecerían esos tesoros semiolvidados mayor atención, o mejor no dar muchas pistas sobre ellos, no sea que se divulgara mucho su existencia y les llegaran esas invasiones de masas turísticas programadas que están echando al traste con la autenticidad de tantos lugares y monumentos de interés.

En Barcelona, como en muchas otras ciudades de Europa, están apareciendo pintadas que rehusan ese tipo de turismo masificado que es fuente de negocio de unos y foco de molestias y problemas crecientes para los vecinos de siempre. Es además un tipo de actividad encaminada a sumar números, estadísticas y datos de negocio que debe aportar seguramente escasa satisfacción real a un tipo de visitante empujado por la necesidad de decir: «yo he estado ahí». Sí, has estado, ¿pero qué has visto, con quién has hablado, que has llegado a captar entre tantas colas repletas y hoteles con bufett libre que son iguales en todas partes?

Ese tipo de turismo, que por cierto empieza a ser notorio en muchos lugares de Valencia, acaba apartando a otro tipo de visitantes que huyen de situaciones masificadas. Menos mal que quedan infinidad de cosas y rincones por admirar casi en solitario, o con muy poca presión de otras personas, que además muestran parecido interés por conocer.

Las cosas han evolucionado de tal forma que hoy cabe apreciar mejor los monumentos más populares o famosos a distancia, por sus imágenes, y conformarse sin verlos en directo, donde es imposible eludir colas de espera para terminar sin admirar bien lo que se pretende.

Nueva vida para las fotos. Esta es la renovada realidad. Las fotos, bien reproducidas en publicaciones o en internet, nos permiten valorar infinitamente mejor, y con evidente comodidad, lo que in situ queda desvirtuado. Y luego, si quieren, vayan a esa misma ciudad o región y piérdanse por las calles, plazas, bares y sendas, pero rehúsen las colas programadas para entrar donde ya conocen bien lo que es.