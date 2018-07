A partir de hoy el Partido a Popular se la juega. Primero deberá cerrar las heridas que ha dejado abiertas su congreso. Después habrá de acometer una triple tarea: afirmarse ideológicamente, reorganizar sus estructuras orgánicas y tratar de recuperar crédito social. Todo ello con urgencia vista la necesidad de articular una oposición parlamentaria eficaz al Gobierno de Sánchez y también por el imperativo que supone la cercanía de unas elecciones autonómicas y locales que van a ser piedra de toque para establecer la cuota de presencia que tendrá el PP en las instituciones territoriales durante el próximo cuatrienio. Un factor determinante. Además, por ser circunscripción única el resultado de los comicios europeos constituirá un elemento indiciario sustancial en orden a vislumbrar cuáles son las posibilidades del Partido Popular de cara a las siguientes elecciones generales. Así las cosas, el PP se enfrenta a una nueva etapa que le sitúa de lleno ante un camino diferente al recorrido hasta ahora. Sus circunstancias y las de España son distintas. También porque en su espectro ideológico ya no es la única referencia. En semejante contexto corresponde que vencedores y vencidos en el día de ayer antepongan desde dentro el valor de la lealtad sobre la tentación de abonar ambiciones personales o pasarle factura a este o aquel. Si el Partido Popular incurre en el cainismo irá directo al desastre. Ocurrió en la UCD y dio paso a catorce años de Gobierno socialista y a la necesidad de refundar la representación política del centro y la derecha para aglutinar todas sus expresiones en un único proyecto. Conviene no olvidarlo. Como tampoco lo vivido en AP tras el congreso de 1987 en el que compitieron Herrero de Miñón y Hernández Mancha con el triunfo de este último y su posterior descalabro meses mas tarde tras una operación de acoso y derribo interno que acabó con la vuelta de Fraga para entronizar a Aznar como heredero. El PP ha de impedir a toda costa que una historia de inestabilidad y división semejante se repita por imposible que en principio a estas alturas parezca. Afán sincero de integrar, responsabilidad y grandeza de miras es el antídoto. También coraje para ser lo que se es, sin complejos inútiles. Esos que han llevado al PP a perder una parte considerable de su propia identidad y de su base electoral. Finalmente, el Partido Popular ha de superar cuanto antes el error de continuar mirando de reojo a la izquierda para ver si sus actos concitan el placet de sus tribunas mediáticas. Un empeño inútil como se ha demostrado. En síntesis, toca abonar reflexión y unidad. El PP no es el coto privado de nadie ni una agencia de empleo. Constituye un instrumento indispensable al servicio de España y de los españoles a los que ha de saber llegar con sensibilidad, sencillez y respeto, viviendo junto a ellos la realidad de la calle. Ese es el rumbo preciso. El cambio exigible. No lo olviden sus nuevos dirigentes. Hacerlo sería suicida.