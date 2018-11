La nueva dictadura BELVEDERE ¿Has visto lo que dicen de ti en las redes?, me preguntan a veces. Pues no, no tengo tiempo que perder PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 18 noviembre 2018, 12:33

Le ocurrió a un amigo esta misma semana. Paseaba tranquilamente por una avenida de Valencia cuando se topó con un grupo de operarios municipales que estaban podando un conjunto de palmeras. Echó mano de su teléfono móvil que llevaba en el bolsillo del pantalón y su puso a hacerles fotos, no con ningún afán crítico sino simplemente para documentar una actividad cotidiana de cara a futuros trabajos sobre el funcionamiento y la gestión de la ciudad. De inmediato, varios de los empleados del servicio sacaron sus móviles y comenzaron a grabarle, al tiempo que a voz en grito le amenazaban con subir el vídeo a la red, difamarlo con cualquier cuento inventado y conseguir que «miles y miles» de «usuarios» se le arrojaran encima. Por supuesto, mi amigo guardó su teléfono, dio media vuelta y salió de allí como alma que lleva el diablo. La historia, triste e inquietante, viene a ser sólo un pequeño caso más del creciente poder de una nueva dictadura que parece haber llegado para quedarse. No hace tanto, los gurús que viven de pronosticar futuros que nunca llegan a producirse, y a los que nadie les reclama cuentas, saludaban extasiados el nuevo periodismo ciudadano de las redes sociales. Y los ejecutivos de empresas abrazaban con fervor la nueva religión mientras ponían distancia de por medio con los soportes y canales de comunicación tradicionales, formatos que consideraban superados, anticuados y en imparable declive. Ahora (bien es cierto que en privado para que no se note mucho que han hecho el ridículo) ya te reconocen su temor ante la dimensión que está tomando el fenómeno y la desestructuración que impone en una sociedad cada vez menos preparada, débil, aburrida de casi todo y que, sin embargo, se cree muy madura y dueña de su propio destino. Lejos de contribuir al enriquecimiento del debate, a la apertura a nuevas voces y sensibilidades, la dictadura de las redes está logrando una degeneración colectiva que hurga en las miserias y explota hasta el extremo las mayores mezquindades con el fin de situar el rival, tachado siempre de enemigo, ante el pelotón de fusilamiento digital, esa amenaza indefinida pero real, muy real, que mi amigo sintió como un escalofrío hace apenas unos días. Aunque como siempre, si queremos, hay soluciones, que tal vez no sean mágicas, inmediatas, pero que pueden funcionar. Y consisten, claro, en hacer uso del poder de cada uno de nosotros para contrarrestar la influencia de un monstruo que se alimenta de nuestro miedo. ¿Has viso lo que dicen de ti en Twitter o en Facebook?, me preguntan a veces compañeros, amigos o familiares. Pues no, les contesto, no lo he visto porque no lo miro, paso, me da igual, no entro en ese juego, no acepto sus reglas. Siento repetir una idea ya expresada en este mismo espacio hace una semana pero ¿no creen que si muchos actuáramos igual las cosas empezarían a cambiar?