El novio violador

Si la vida es ondoyante, que diría Pla, las relaciones amorosas son acojonantes. Sin sentido, con sentido, explicables, inexplicables, apasionantes. La persona cuyas razones y pensamientos más me interesan ahora es la novia de Guillermo Fernández Bueno, el violador escapado y finalmente apresado en Senegal con ella. O sea, ¿te haces novia de un violador y asesino condenado por esos dos delitos sobre una mujer y una agresión sexual sobre otra? ¿En qué demonios estás pensando? Me sorprende más esta mujer que los que dan permisos al violador. Charles Manson estuvo a punto de casarse con una joven que lo que quería era poseer su cadáver. Charles Manson daba menos miedo que este tipo. Es verdad que era mucho más feo. Guillermo Fernández Bueno haría un bonito cadáver. No hay duda (Ortega) de que el amor es un estado de imbecilidad transitoria. ¿Pero quién soy yo para juzgar? A mí me gusta que me saquen sangre y verla correr por el tubo.